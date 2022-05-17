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蛋價又上漲10% 網哀號：回不去了！一盒要68元

聯合新聞網／ 綜合報導
蛋價持續上漲，網友發現超市販售的雞蛋上漲逾10%，一盒雞蛋從60元變成68元。本報資料照片
蛋價持續上漲，網友發現超市販售的雞蛋上漲逾10%，一盒雞蛋從60元變成68元。本報資料照片

美國和法國爆發嚴重禽流感疫情，讓全球雞蛋的供應情況吃緊，加上俄烏戰爭的影響，造成全球蛋價揚升。日前有台灣民眾發現「蛋價又上漲10%」，指出上週去賣場看最便宜的雞蛋一盒60元，這週去變成68元，網友紛紛喊「蛋價回不去了」。

一位網友在PTT發文表示，他因為吃泡麵常會加蛋，所以經常會注意雞蛋的價格，都盡量挑最便宜的買，上週看到賣場最便宜的蛋一盒要60元，這週漲價為68元，讓他直呼「蛋價又漲10%了」，不禁感嘆「現在如果還吃得到十元的滷蛋跟茶葉蛋，根本就是老闆在做功德吧」。

對此，網友紛紛抱怨「蛋價越漲越多」、「全聯的蛋越來越貴」、「我昨天買到160元的蛋」、「回不去了」、「放心8月還沒到，到時候一盒蛋100元」、「民不聊生」、「前兩天看還有60元的」、「你看雞蛋豆腐都漲到多少了」、「我都買70元到90元的，重點是連高價的蛋也不是想買就買得到」、「68元的還買不到，最後買到79元的，真的很哭」、「我前天去買蛋，8顆98元」、「全聯的蛋都好小，雜貨店的都又大又便宜」。

有人建議要買蛋可以去早市買，指出「有便宜的蛋阿，多去早市買」，但也有網友指出，「早市的蛋比之前都貴一點」、「現在蛋有變多了，要降價請跪求中大盤商」。

雞蛋 漲價

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