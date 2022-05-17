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民代籲長輩健檢納入碳13檢測 減少胃癌發生

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員黃振富建請縣府，將碳13呼氣檢測納入長者健檢，有助及早發現胃癌，及早治療。圖／黃振富提供
花蓮縣議員黃振富建請縣府，將碳13呼氣檢測納入長者健檢，有助及早發現胃癌，及早治療。圖／黃振富提供

國人10大癌症死因中胃癌居第8名，前年就有2000多人因胃癌離世，花蓮每年也有7、80人罹患胃癌。縣議員黃振富表示，研究發現患者中有9成曾感染幽門螺旋桿菌，建議縣府在長者免費健檢中，納入碳13尿素呼氣檢查，並允諾會協助一同向中央爭取經費，盼及早發現治療，保護長者健康，也能抑制胃癌發生率。

民進黨縣議員黃振富表示，胃癌因人體胃部黏膜細胞異常增生所致，而胃癌個案中有9成以上感染幽門螺旋桿菌，⺠眾若能早一點發現幽門螺旋桿菌並加以治療，就能減少胃癌發生率。

他說，花蓮縣政府從2018年起與衛福部國民健康署合作辦理「胃癌防治試辦計畫」，爭取花東地區永續發展基金挹注，針對縣內高風險族群提供免費「碳13尿素呼氣檢查」，敏感度超過97%，準確度相當高，這項計畫至今有8672人受檢，陽性率高達40%。

黃振富表示，但這項檢查目前只針對高風險族群，縣府每年為7、8000名縣內長者免費健檢，11年來已服務超過10萬名65歲以上長者、55歲以上原住民，檢查項目包括血糖、血液、肝腎功能等，卻未將「碳13」納入；他建請縣府將這項方便又準確的檢測方式納入長者健檢，估計可以發現許多感染幽門螺旋桿菌案例，讓長輩提早治療，減少胃癌發生機率。

衛生局表示，碳13呼氣篩檢在醫院屬於自費項目，每人單價約1600元，將爭取花東基金經費，希望能夠列入未來縣內長者必檢項目，黃振富也允諾會協助向中央爭取，一同保護長者健康。

「碳13尿素呼氣檢查」是檢查幽門螺旋桿菌感染的利器。圖／花蓮縣政府提供
「碳13尿素呼氣檢查」是檢查幽門螺旋桿菌感染的利器。圖／花蓮縣政府提供

胃癌 健檢 花蓮

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