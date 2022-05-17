快訊

連六天確診六萬多人⋯檢驗量能已到頂？陳時中這樣說

南加州教會槍殺案凶嫌曾任教屏科大 因病曠職遭不續聘

教育部拍板 確診輕症考生可參加醫牙中醫系二階甄試

端午連假恐湧現旅遊潮 高公局估國五行車時間是平日5倍

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
端午節連假首2日，0至中午12時，國5實施石碇及坪林南向入口封閉、末2日下午2時至9時，國5蘇澳至頭城實施北向高乘載管制措施。圖／高公局提供
端午節連假首2日，0至中午12時，國5實施石碇及坪林南向入口封閉、末2日下午2時至9時，國5蘇澳至頭城實施北向高乘載管制措施。圖／高公局提供

今年端午連假為6月3日至5日，高公局表示，東部地區以往都是國內旅遊熱門景點，研判端午節連假及前一日，國5將湧現往東部地區旅遊車流，造成尖峰時段壅塞回堵，因此規劃實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等措施，建議民眾多搭乘公共運輸或改走替代道路。

為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，高公局表示，將實施多項大客車優先通行措施，搭乘國道客運較自行開車可節省30分鐘以上，鼓勵民眾可改搭乘國道客運前往。

高公局預測，端午節連假前一日(2日)的上午9時至24時，以及連假首日(3日)的清晨5時至下午4時、第2日(4日)的清晨6時至下午3時，國5南向南港系統至頭城，第2日上午11時至24時，以及收假日(5日)上午9至晚間8時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間恐將為平常的5倍以上(含排隊進入國5時間)，建議用路人多搭乘公共運輸，或改駛106乙及台9線替代道路。

高公局表示，若民眾仍要開車行駛國5，請留意並配合端午節連假首2日，0至中午12時，國5實施石碇及坪林南向入口封閉、末2日下午2時至9時，國5蘇澳至頭城實施北向高乘載管制措施。

高公局呼籲，除避開上述尖峰時段及路段外，行車前請檢查車況，並利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與改道動線。

連假 高乘載管制 國道客運

延伸閱讀

救客運下猛藥 國道客運業者提案天天85折優惠

國7環評第三次初審仍未過 高公局8月15日前需補充說明送審

影／國道「高解析度」鏡頭抓違規　被取締最高可罰2萬4

曾是模範公務員 高公局前分局長涉貪遭起訴 交部註銷追繳獎金5萬

相關新聞

過度樂觀？勞動部公布Ｑ3人力需求 創11年新高

勞動部今公布第三季Ｑ3就業市場人力需求調查。今年事業單位7月底的人力需求較4月底預計淨增加8.7萬人，創2002年以來同...

端午連假恐湧現旅遊潮 高公局估國五行車時間是平日5倍

今年端午連假為6月3日至5日，高公局表示，東部地區以往都是國內旅遊熱門景點，研判端午節連假及前一日，國5將湧現往東部地區...

國際稱羨的台灣健保 其實是懲罰多花時間在個別病患的醫生？

台灣的健保制度讓國際稱羨，也是台灣民眾自豪的制度。健保讓民眾享受方便醫療的同時，卻也令許多醫生極其擔憂，甚至認為可能成為阻礙醫療品質與技術發展的絆腳石。 到底，健保在設計上有什麼問題，又為何無法全面照顧民眾健康？是否有辦法補強？

網友這次說對了…五月天候不尋常 去年創最高溫今年頻現低溫

屏東這兩天入夜微有寒意，不少人翻出禦寒衣物，查找氣象資料還發現，去年5月才創最高溫，今年卻出現新低。中央氣象局恆春氣象站...

疑退將妻咆哮護理師惹議 三總：已加強溝通

傳有退役將軍妻子不滿探病規定，大聲咆哮三軍總醫院護理師，過程都被拍下；三總今天上午發布聲明稿表示，這名家屬擔心患者病情、...

幼兒外出戴口罩、外罩塑膠袋？ 兒醫給3理由：母湯喔！

台中榮總兒童心臟科主任詹聖霖昨看到新聞報導有家長帶幼兒排隊PCR，不但戴口罩，還外罩塑膠袋，PO文表示，二歲以下幼兒比較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。