端午連假恐湧現旅遊潮 高公局估國五行車時間是平日5倍

今年端午連假為6月3日至5日，高公局表示，東部地區以往都是國內旅遊熱門景點，研判端午節連假及前一日，國5將湧現往東部地區旅遊車流，造成尖峰時段壅塞回堵，因此規劃實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等措施，建議民眾多搭乘公共運輸或改走替代道路。

為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，高公局表示，將實施多項大客車優先通行措施，搭乘國道客運較自行開車可節省30分鐘以上，鼓勵民眾可改搭乘國道客運前往。

高公局預測，端午節連假前一日(2日)的上午9時至24時，以及連假首日(3日)的清晨5時至下午4時、第2日(4日)的清晨6時至下午3時，國5南向南港系統至頭城，第2日上午11時至24時，以及收假日(5日)上午9至晚間8時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間恐將為平常的5倍以上(含排隊進入國5時間)，建議用路人多搭乘公共運輸，或改駛106乙及台9線替代道路。

高公局表示，若民眾仍要開車行駛國5，請留意並配合端午節連假首2日，0至中午12時，國5實施石碇及坪林南向入口封閉、末2日下午2時至9時，國5蘇澳至頭城實施北向高乘載管制措施。

高公局呼籲，除避開上述尖峰時段及路段外，行車前請檢查車況，並利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與改道動線。