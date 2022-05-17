過度樂觀？勞動部公布Ｑ3人力需求 創11年新高

勞動部今公布第三季Ｑ3就業市場人力需求調查。今年事業單位7月底的人力需求較4月底預計淨增加8.7萬人，創2002年以來同期新高，其中，以製造業淨增加4.2萬人最高。不過，勞動部官員坦言，該調查是在疫情急遽升溫前所做，恐怕如去年Q3人力需求調查一樣過度樂觀。

勞動部於4月6日至22日就員工規模30人以上事業單位進行「111年第2次人力需求調查」，有效樣本計3001家。調查結果指出，事業單位預測今年7月底較4月底增加人力者占34.9%、減少人力者2.8%、人力需求不變者57.4%、無法預估者5%；需求人數預計増加9.3萬人、減少0.6萬人，淨增加8.7萬人，人力增加的事業單位占比、淨增加人數皆創2002年以來同期新高。

按行業別觀察，Q3工部門人力需求預計淨增加4.5萬人，服務業部門淨增加4.1萬人。各大業以製造業淨增加4.2萬人較多，批發及零售業淨增加1.4萬人次之、住宿及餐飲業淨增加0.8萬人居第三，勞動部統計處處長梅家瑗指出，其中，批發及零售業淨增加是歷年同期新高。

職類部分，則以技藝、機械設備操作及組裝人員淨增加3.2萬人較多，技術員及助理專業人員淨增加2.1萬人次之，服務及銷售工作人員淨增加1.5萬人再次之。

由於該份調查是在疫情升溫前做的，梅家瑗坦言，去年Ｑ3人力需求疫情也是在4月調查，等到5月時疫情升級至三級警戒，事業單位受疫情衝擊，並未增加聘雇原先預期的人力;至於今年Ｑ3調查是否如去年一樣過度樂觀？她認為，今年進行調查的區間已稍有疫情，跟去年狀況有些不同，且以國外經驗來看，疫情降溫後將出現報復性出遊、消費現象，推估國內待疫情趨緩後也會如此，屆時可望帶動事業單位人力需求。