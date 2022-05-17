疫情影響餐飲業 店家自主應變禁內用外帶人龍再現
國內疫情持續延燒，本土確診人數連續6天破6萬，大大降低民眾外食意願，嚴重影響餐飲業生計。為增加民眾餐飲消費誘因，經濟部針對餐飲業祭出最高10萬元行銷補助，協助業者提出優惠消費的行銷方案，以減緩疫情對餐飲內需市場的衝擊。
此波疫情爆發後，餐飲內用人數銳減，業績平均減少三至四成。因此，經濟部推出「餐飲業者行銷補助」，只要餐飲業者規折扣優惠、廣告投放等行銷方案，皆可向經濟部申請補助。開立統一發票的業者，每家可獲得最高10萬元補助，免開統一發票業者，每家最高則可獲得2萬元補助，申請日期自即日起到6月15日止。
許多小型餐飲業者為降低染疫風險，索性「自主應變」暫停開放內用，而近日用餐時間，不少店家外再度湧現排隊外帶人潮。有業者無奈表示「連續多天確診人數破6萬，客人會怕，我們更怕，萬一家裡有人確診，生意好幾天都做不成」。
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