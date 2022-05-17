國際稱羨的台灣健保 其實是懲罰多花時間在個別病患的醫生？

台灣的健保制度讓國際稱羨，也是台灣民眾自豪的制度。健保讓民眾享受方便醫療的同時，卻也令許多醫生極其擔憂，甚至認為可能成為阻礙醫療品質與技術發展的絆腳石。

到底，健保在設計上有什麼問題，又為何無法全面照顧民眾健康？是否有辦法補強？

健保砍價、廠商退出，就醫品質與醫生技術雙輸！

健保全名叫做「全民健康保險」，雖稱為保險，但實為一種福利制度。健保讓民眾能用便宜的價格，享受基本的醫療品質；卻也因規則和費用限制，使民眾無法享受更好的醫療品質。

換句話說，健保，是人人吃得起的大鍋飯，但也就只能吃大鍋飯而已；想吃高級料理，往往會受到許多限制。

舉例而言，健保受限於費用，「健保砍價、藥廠退出」的新聞時而有聞，導致醫生能選擇的藥愈來愈少。

舉例來說，進一步來說，一個好的醫療器材與手術，可能一週就能讓患者痊癒；但受限於健保，必須用一般手術與器材，就可能拉長治病時程。即使病人經濟許可，卻也不知道「原來可以有更好的選擇」，因為提供更好醫材的廠商已經退出了台灣市場。

對醫生來說，受限於健保給付項目，無法使用較好的醫材和藥品；即使有更新更好的藥品或技術問世，醫生受限於健保而缺乏臨床經驗，長久下來也容易與最新的技術和觀念脫節，醫術難以持續進步與創新。如同別的國家都已經在用槍砲了，我們還只能練習射箭與劍術。

成本受限、規則不對，民眾健康無法提升

看健保門診的醫生，受限於成本與業績考量，必須用最短的時間來看診，以拉高門診病人數量；導致每個病人分到的看診時間短，容易犧牲醫療品質。若有醫生想多花時間問診，面臨的問題就會是病人數不夠、業績無法達標、收入減少等問題。

也就是說，現行健保規則，是在懲罰願意多花時間在每個病患上的醫生。

更嚴重的是，在有限時間內，醫生只能趕快完成診斷與開藥來迎接下一個病人，無法好好提供病人正確衛教知識。相對於「衛教」，健保更重視「醫療」，因此形成一個醫生賺錢的悖論：「如果人人健康，那麼醫生將無錢可賺。」

以皮膚科門診為例子，黴菌感染、濕疹、乾癬相當常見；對醫生來說，最簡單的作法就是開予黴菌藥膏或類固醇。可是，許多病因可能是來自於生活環境或飲食習慣，病患生活環境的問題沒有解決，即使擦藥短暫治好，仍會重複染病。這種作法治標不治本，對醫生卻是源源不絕的「好生意」。

即使有醫生願意耐心衛教，例如關心病患的生活、飲食與作息，並且給予正確的個人化衛教指導，但這名醫生隨即面臨看診時數不夠、健保苛扣點數等問題。錯誤的健保規則，使醫生把重點放在「解決症狀」，而非「重建患者健康」。

核銷規則繁瑣，醫生疲於奔命

最後，讓醫生很頭痛的地方就是健保核銷。

健保核銷的規則是「先提供醫療服務，再申請核銷」。因此，藥單收據上的每項藥品與醫療服務，不一定都能跟健保申請補助。一旦某些項目無法核銷，醫療院所就得自行墊付；因此醫療院所的最高指導原則，就是「不要被刪經費」。

但健保常刪減補助經費，具體核銷項目也由委員們決定；因此，醫生們除了處理繁瑣的公文與報告，也被迫玩起「作文比賽」——力求用更多、更完整的診斷說明，避免自己的經費被刪除；在開藥或診斷時，甚至會因「怕麻煩」，而選擇用一般方式治療。

迫不得已，有些醫生決定「逃離健保」，不論是遠赴海外或專攻自費項目，對民眾來說無疑是種損失。

改善制度曠日費時，導入技術立即可行

從制度到費用，健保問題龐雜且面向多，討論曠日費時；但若從「立即可行」的角度來看，善用AI輔助，不僅文件審核可以加速，AI在醫療影像判斷的能力，也可以改善許多系統失靈或體制中缺乏效能之處。

效率上，若健保費用核銷從人工審核改為AI審核，可加速基本文件填答，也降低人為主觀干擾。初期可從格式正確開始，隨著語意資料庫的增加來訓練AI判讀，後期就有機會如同「考試電腦閱卷」一樣，快速且公平的完成審核，減低醫師行政負擔。

效能上，AI醫學影像判讀，在許多病兆的判斷上已有超過八成甚至九成的準確率。例如皮智透過LINE結合AI影像辨識，來針對皮膚問題做初步判別，民眾可據此判斷是否需要就醫，來減少「無效就醫」，對醫療品質與健保都有幫助。而其他科別，包含癌化、發炎、增生組織等判斷也有許多進展。

就醫師個人面而言，也可以利用「遠距醫療」來拓展海外市場的醫療諮詢服務；在台灣亦可服務海外華人，就有機會彌補健保的收入損失。

具體如同之前專欄文章〈去醫院看病怕染疫？遠距視訊醫療解決你的擔憂〉提及：「台灣醫療水準在世界名列前茅，遠距醫療普及後，海外台灣人均能藉此獲得良好服務，免去國外看病的舟車勞頓與龐大開支。再進一步，新加坡、中國等地的使用者等海外華人，在海外也能享有台灣的高水準醫療品質，放大台灣醫療產值。」

隨著健保給付費用持續減少、國人因疫情而戴上口罩而減少感冒，基層診所的轉型也勢在必行，如何導入數位科技，讓診所收入多元、更有效率，將是將來診所轉型的重要課題。

「全文轉載自未來城市(國際稱羨的台灣健保，其實是懲罰多花時間在個別病患的醫生？｜皮智專欄)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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