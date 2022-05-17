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救客運下猛藥 國道客運業者提案天天85折優惠

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
不堪疫情虧損，國光、統聯、首都、葛瑪蘭等多家國道客運業者有意停駛虧損嚴重的路線，恐衝擊民眾行的便利。圖／報系資料照
不堪疫情虧損，國光、統聯、首都、葛瑪蘭等多家國道客運業者有意停駛虧損嚴重的路線，恐衝擊民眾行的便利。圖／報系資料照

不堪疫情虧損，國光、統聯、首都、葛瑪蘭等多家國道客運業者有意停駛虧損嚴重的路線，恐衝擊民眾行的便利。為此，交通部長王國材今天下午將和業者視訊會議，討論路線優化、紓困振興等相關議題。國道客運業者直言，大家要的是乘客回流，所以交通部應該是補貼乘客，不是補貼客運業者，呼籲「公運連假優惠常態化」，天天推出85折票價優惠，連假折扣更低廉，可以有7折優惠，好刺激乘客回流。

國道客運業者強調，客運業者希望的是運量回流，如果下半年要恢復疫情正常生活，其實應該推運量刺激方案，如果補貼乘客票價優惠，讓客運公司賺得到錢，當然樂觀其。

對於交通部有意以振興取代補助，和特色團體旅遊結合，業者則認為，政策規劃方向是可以的，但具體方案應該沒有這麼早出來，實際效果也有待評估。

此外，交通部近日公告針對公路汽車客運業者紓困貸款保證作業實施要點，加上已貸款額度，業者貸款額度最高可達10億。

不過國道客運業者認為，很感謝交通部的協助，但貸款補助是要挽救現金流，不是又拿來虧掉，填補虧損的無底洞，如果一直跑空車，虧損路線又不能斷，再多的貸款補助只是延緩業者的倒閉時間。

業者強調，沒有人想要當阿羅哈第二，可是公路總局不能等到大家又把加碼貸款花光後，再來說出手協助，這就來不及了。

國道客運 交通部長 疫情

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