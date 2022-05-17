網友這次說對了…五月天候不尋常 去年創最高溫今年頻現低溫

屏東這兩天入夜微有寒意，不少人翻出禦寒衣物，查找氣象資料還發現，去年5月才創最高溫，今年卻出現新低。中央氣象局恆春氣象站表示，屏東站去年5月最高溫37度，確是建站以來最高溫，16日出現19.6度，也逼近建站以來最低溫19度，不過兩年天候變化，主要是因梅雨鋒面報到時間不同造成，去年6月才入梅，因此造成5月燠熱高溫。

今年第一道梅雨鋒面過境，屏東地區連日降雨後氣溫驟降，引發討論。恆春氣象站表示，屏東地區5月均溫約在27、8度上下，去年屏東站觀測到37度高溫，恆春站也記錄到34.1度高溫，整體來看，去年5月溫度確實較高。

而這波鋒面過境，屏東多個測站都出現19度左右低溫，大漢山等測站甚至觀測到14度，民眾會覺得一年熱一年冷，主因是梅雨鋒面報到時間不同造成。

此次鋒面過境連續降雨造成部分一期稻作倒伏受損，萬丹等鄉已有農民趁天氣放晴收割。恆春氣象站表示，今天起到20日天候相對穩定，接下來又有新一波鋒面報到，預計將持續影響到下周，農民也可提早因應防災。