快訊

已賣出3500萬劑快篩 陳時中曝第二輪實名制開賣時間點

明起「65歲以上長者」快篩陽可算確診 指揮中心公布流程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友這次說對了…五月天候不尋常 去年創最高溫今年頻現低溫

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導
連日降雨後氣溫驟降，一向燠熱的屏東也出現19度左右低溫。記者魏斌／攝影
連日降雨後氣溫驟降，一向燠熱的屏東也出現19度左右低溫。記者魏斌／攝影

屏東這兩天入夜微有寒意，不少人翻出禦寒衣物，查找氣象資料還發現，去年5月才創最高溫，今年卻出現新低。中央氣象局恆春氣象站表示，屏東站去年5月最高溫37度，確是建站以來最高溫，16日出現19.6度，也逼近建站以來最低溫19度，不過兩年天候變化，主要是因梅雨鋒面報到時間不同造成，去年6月才入梅，因此造成5月燠熱高溫。

今年第一道梅雨鋒面過境，屏東地區連日降雨後氣溫驟降，引發討論。恆春氣象站表示，屏東地區5月均溫約在27、8度上下，去年屏東站觀測到37度高溫，恆春站也記錄到34.1度高溫，整體來看，去年5月溫度確實較高。

而這波鋒面過境，屏東多個測站都出現19度左右低溫，大漢山等測站甚至觀測到14度，民眾會覺得一年熱一年冷，主因是梅雨鋒面報到時間不同造成。

此次鋒面過境連續降雨造成部分一期稻作倒伏受損，萬丹等鄉已有農民趁天氣放晴收割。恆春氣象站表示，今天起到20日天候相對穩定，接下來又有新一波鋒面報到，預計將持續影響到下周，農民也可提早因應防災。

高溫 天氣動態

延伸閱讀

喜宴遇雨突襲成「正港流水席」 網笑問：新郎小時候騎狗？

來當博物館冒險王！屏東博物館日周末屏菸登場

屏東增1092例 縣府為低收戶及街友提供快篩試劑

石門水庫首波梅雨近滿水位 北水局：7月底前供水穩定

相關新聞

國際稱羨的台灣健保 其實是懲罰多花時間在個別病患的醫生？

台灣的健保制度讓國際稱羨，也是台灣民眾自豪的制度。健保讓民眾享受方便醫療的同時，卻也令許多醫生極其擔憂，甚至認為可能成為阻礙醫療品質與技術發展的絆腳石。 到底，健保在設計上有什麼問題，又為何無法全面照顧民眾健康？是否有辦法補強？

網友這次說對了…五月天候不尋常 去年創最高溫今年頻現低溫

屏東這兩天入夜微有寒意，不少人翻出禦寒衣物，查找氣象資料還發現，去年5月才創最高溫，今年卻出現新低。中央氣象局恆春氣象站...

疑退將妻咆哮護理師惹議 三總：已加強溝通

傳有退役將軍妻子不滿探病規定，大聲咆哮三軍總醫院護理師，過程都被拍下；三總今天上午發布聲明稿表示，這名家屬擔心患者病情、...

幼兒外出戴口罩、外罩塑膠袋？ 兒醫給3理由：母湯喔！

台中榮總兒童心臟科主任詹聖霖昨看到新聞報導有家長帶幼兒排隊PCR，不但戴口罩，還外罩塑膠袋，PO文表示，二歲以下幼兒比較...

救客運下猛藥 國道客運業者提案天天85折優惠

不堪疫情虧損，國光、統聯、首都、葛瑪蘭等多家國道客運業者有意停駛虧損嚴重的路線，恐衝擊民眾行的便利。為此，交通部長王國材...

她喉嚨刺痛唾液快篩3天陰性 鼻咽快篩一用「浮2條線」

國內近期開放進口新冠病毒唾液快篩試劑，只要採集口水就能檢測，免去鼻咽快篩戳鼻子的不舒服，讓民眾居家快篩多了一個選項。台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。