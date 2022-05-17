她喉嚨刺痛唾液快篩3天陰性 鼻咽快篩一用「浮2條線」

國內近期開放進口新冠病毒唾液快篩試劑，只要採集口水就能檢測，免去鼻咽快篩戳鼻子的不舒服，讓民眾居家快篩多了一個選項。台中市診所醫師施勝桓說，一名女子今天因出現喉嚨刺痛、流鼻水、一直咳嗽、頭痛等症狀，連續三天使用唾液快篩試劑都是陰性，覺得不放心求診，因症狀十分明顯，在他的建議下，改購買居家鼻咽快篩劑測試，結果顯示「2條線」陽性。

台中市衛生局說明，台中從5月3日起實施「快篩陽得來速」機制，目前有19家醫院醫設置「快篩陽防疫門診」、「診所PCR」得來速增至10家，提供PCR得來速篩檢、安排醫師看診，有效達到一般醫療就醫與確診醫療就醫的分流。

中央疫情指揮中心說明，每100名新冠確診者自行用唾液快篩檢測，會漏診34人，所以約3成的陽性患者可能會無法測出；同時時間性比起鼻子快篩會比較慢，因為病毒會先到鼻子，所以用唾液快篩早期剛感染者未必能第一時間就驗出；此外，唾液篩檢需Ct值低於23、24才會檢出，鼻咽快篩則是Ct值超過27也可以檢驗。