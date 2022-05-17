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環頸雉「蓋章」過 壽豐農會推限量果艷西瓜

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮壽豐果艷西瓜香甜，吸引環頸雉啄食，導致西瓜賣相不佳。圖／壽豐鄉農會提供
花蓮壽豐果艷西瓜香甜，吸引環頸雉啄食，導致西瓜賣相不佳。圖／壽豐鄉農會提供

花蓮壽豐鄉果艷西瓜香甜多汁，深獲消費者喜愛，在壽豐鄉農會網站上，出現限量「環頸雉蓋章過的果艷西瓜」，令人感到好奇。

農會表示，環頸雉喜歡啄食西瓜，由於只有果皮被啄傷，即使賣相不佳，反而成為天然品質保證，主打友善種植環境，品質不受影響，創意的標語還能吸引消費者。

壽豐鄉農會行銷的果艷西瓜超過15年，種植面積約10公頃，每年平均產出2萬顆，種植地分布在支亞干溪畔一帶，生態環境十分天然，農友採無毒農業方式栽種。因為1株只能留1顆西瓜，養分才會足夠，農友會視幼瓜受損程度選擇移除不良瓜果。產出的西瓜重量最高可達20斤，甜度平均14度。

果艷西瓜種植區域鄰近東華大學，校內廣闊草皮長年吸引保育類環頸雉等鳥類棲息，天然無毒的種植環境，在西瓜生長期間，偶爾會有鳥類「試吃」。壽豐鄉農會物流廠長李慶山表示，早期採收時，看到西瓜皮被環頸雉或其他小動物破壞，會在現場切開與工作人員分享試吃，發現果肉依然甜度足、口感佳，品質並未受到被啄食影響。

李慶山表示，去年開始，果皮受損的西瓜數量變多，大家已經吃不下，報銷又很可惜，嘗試推出「環頸雉蓋章過的果艷西瓜」，降價在網路販售，沒想到引起消費者的興趣，賣出30多顆西瓜。因此，今年再次販賣果皮受損的西瓜，盼農友的心血不浪費。

李慶山說，目前還不確定有多少西瓜被環頸雉「蓋章」，須實際採收才知道，採短期限量模式，讓消費者知道「醜醜西瓜一樣好吃」，友善的西瓜成長環境能吃得安心，也維持地方特有生態。

即使環頸雉啄食西瓜，不過果肉未受影響，反而成為天然品質保證。圖／壽豐鄉農會提供
即使環頸雉啄食西瓜，不過果肉未受影響，反而成為天然品質保證。圖／壽豐鄉農會提供
環頸雉愛吃西瓜，因品質不變，壽豐鄉農會以「環頸雉蓋章過的果艷西瓜」為販售主題。圖／壽豐鄉農會提供
環頸雉愛吃西瓜，因品質不變，壽豐鄉農會以「環頸雉蓋章過的果艷西瓜」為販售主題。圖／壽豐鄉農會提供

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