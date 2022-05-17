台鐵公司化草案明朝野協商 產工號召「不加班」連署

台鐵公司化條例草案正在立法院審議中，根據立法院議程，本周三下午舉行的朝野黨團協商，將討研商運動彩券發行條例、鐵路法、國營台灣鐵路股份有限公司設置條例等相關事項。台灣鐵路產業工會（下稱台鐵產工）指出，這表示公司化的過程又更往前推進，剩下最後出協商、院會二三讀，甚至可能最快將於本周五進入二三讀的程序。

台鐵產工說，立法院長游錫堃周三將召開的黨團協商會議，將研商鐵路法及公司設置條例，這表示公司化的過程又更往前推進，也代表，即便歷經台鐵員工五一不加班行動，仍未見執政黨、部長對基層台鐵員工釋出善意，甚至看到迅速排入院長協商議程，可能最快就將於本週五進入二、三讀的程序。

台鐵產工也在臉書粉專呼籲基層台鐵員工加入「國定假日不加班聲明書」，並於今日交到各分會。該連署中提到，連署者將於端午節(6/3)、中秋節(9/10)、國慶日(10/10)、九合一選舉投票日(11/26) 皆依法「不加班」。據了解，台鐵工會預計在明、後兩天陸續完成統計。

交通部長王國材本來將在上周五親自召開與工會的協商會議，卻因自己需居家隔離而取消舉辦。台鐵工會當時就表示，會持續關注朝野協商結果，若最後公司化草案未符工會期待，將照常發動端午節、中秋節、雙十節及年底九合一選舉投票日「依法休假」。