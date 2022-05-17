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幼兒外出戴口罩、外罩塑膠袋？ 兒醫給3理由：母湯喔！

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
家長帶著與孩童等待PCR。圖／本資料照、記者曾原信攝影
家長帶著與孩童等待PCR。圖／本資料照、記者曾原信攝影

台中榮總兒童心臟科主任詹聖霖昨看到新聞報導有家長帶幼兒排隊PCR，不但戴口罩，還外罩塑膠袋，PO文表示，二歲以下幼兒比較不適合戴口罩，更何況外罩塑膠袋。

他建議，父母若不得已帶孩子外出，盡量縮短外出時間，請用布毯等掩蓋嬰幼兒攜具如座椅或推車，並注意安全。孩子若戴口罩，務必多留意，以策安全。

詹聖霖建議，如果家長讓孩子戴口罩，務必多留意幼兒的情況。理由有三：一、如果嬰兒呼吸困難時，他們無法自行摘下口罩，可能會因此窒息。二、使用口罩大小應該合身。如果太緊，嬰兒或2歲以下的幼兒將無法呼吸到足夠的空氣。 但如果太寬鬆，則不會提供太多的防護。三、很難讓大一點的嬰兒或幼兒不去摘口罩，會觸摸到臉，增加感染風險。

家有幼兒應該如何做？詹聖霖表示，避免不必要的公共接觸。一、讓寶寶與家人(包括寶寶的兄弟姐妹)保持至少2公尺的距離。二、必須外出至公共場所時，要盡量縮短外出的時間，請用布毯等掩蓋嬰幼兒攜具如座椅或推車(不是嬰兒) ，並注意安全。如此可以兼具防護及通風。三、經常保持雙手清潔，一回家全就都要洗手。四、每天消毒家中經常接觸的表面。五、教導大一點的幼兒避免用手觸摸他們的臉。以上資料參考美國全國兒童醫院及CDC網站。

台中市衛生局說明，台中市從5月7日起推出「兒童就醫得來速」，為兒童就醫提供綠色通道機制，若兒童出現發燒、呼吸道症狀，家長可先透過居家快篩，若快篩陰性，可就近至130家兒童專科診所，若快篩陽可就近到全市11家醫院「快篩陽綠色通道」PCR採檢，安排兒科醫師看診，評估收院治療，或領藥衛教後，再返家等候PCR結果。

衛生局指出，11家兒童得來速醫院，包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、台中慈濟醫院、大里仁愛醫院、童綜合醫院、光田綜合醫院沙鹿院區、大甲院區、國軍台中總醫院；另130家兒童專科診所，可上網查詢https://bit.ly/3LYJ3Sn

台中市衛生局指出，台中從5月3日起實施「快篩陽得來速」機制，目前有19家醫院醫設置「快篩陽防疫門診」、「診所PCR」得來速增至10家，提供PCR得來速篩檢、安排醫師看診，有效達到一般醫療就醫與確診醫療就醫的分流。

台中市政府說明，台中市有11家醫院設置兒童得來速，提供PCR服務。圖／台中市政府提供
台中市政府說明，台中市有11家醫院設置兒童得來速，提供PCR服務。圖／台中市政府提供
台中市130家專責兒童診所。圖／台中市政府提供
台中市130家專責兒童診所。圖／台中市政府提供

口罩 衛生局 快篩

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