同婚上路3周年「我的小孩是同志」接受度大幅提升

同婚專法上路將滿三周年，彩虹平權大平台今舉行「同婚三周年，友善速速前」民調記者會，調查指出，過去社會大眾對於自己小孩是同志的接受度相對較低，但今年支持度大幅提升至59.2%，與前年相較，一舉成長了10%，對性別平等教育的接受度也高達73.5%，較前年增加20.5%，支持同志伴侶共同收養則有67.4%。

彩虹平權大平台針對全國18歲以上民眾，在今年3月19日至4月19日進行電話民調，有效樣本1085人，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。彩虹平權大平台副執行長鄧筑媛表示，今年是第3年公布同婚民調，從歷年趨勢變化可以看見同婚法制化對台灣社會的正向改變。

彩虹平權大平台研究員朱一宸指出，在同婚未竟事項中，支持同志配偶共同收養無血緣小孩為67.4%，較去年成長8%，今年問卷也首次將人工生殖部分拆分成女同志配偶使用人工生殖、男同志找代理孕母議題，結果女女獲得57.3%支持，支持男男代孕則有46.7%，雖然男男代孕的支持比率比不支持稍低，但不論性別，總體而言的支持度都比去年提升，不支持度往下降。

值得注意的是，過去社會接受度相對低的「是否接受自己小孩是同志」這一題，今年大幅提升至59.2%，較去年提升6.9%，較前年提升10%。至於在公投期間最激烈討論的性別平等教育，今年支持度為73.5%，比去年提升3.5%，更比前年提升20.5%，朱一宸說，若進一步分析年齡層，18到39歲民眾支持度高於9成，去年60到69歲的民眾接受度為50.9%，今年成長至54.6%，雖緩慢但也有逐漸成長。

台大社工系助理教授Ciwang Teyra分析，雖然數據肯定了同婚對多元性別態度的正向改變，不過，仍可看見城鄉、世代以及教育程度上的差異性，長輩、特地區域或不同族群背景對多元性別議題較容易有不確定觀感，建議政府在性別平等教育上需要投注更多資源，針對特定世代、區域或教育背景的人宣導。

Ciwang Teyra也提及，雖然民眾對同志家庭的態度越來越友善，對同志收養子女也持正向態度，但支持同志採行人工生殖的態度卻相對遲疑，顯示同志家庭的污名化仍需被正視，對於同志家庭的想像需要有更多社會對話、友善對待;而校園霸凌也仍然存在，未來也可思考制定更全面的平等法或反歧視法，支持且建立和諧環境。

立委林昶佐認為，小孩是同志這題的支持度已提升到近60% ，是一個非常重要的指標，這代表了過去造謠、散佈的假消息都是不存在的;立委范雲也說，美國、加拿大調查顯示，若政府法制政策不畏逆風、帶頭前進，社會進步會非常快，以美國為例，同婚通過後，不僅社會對同婚支持度增加，同性戀與雙性戀青少年自殺率也隨之下降，回到台灣，目前同志共同收養子女已通過初審，正在等待朝野協商，相信法制的改變，能讓親權成雙，接住更多需要愛、需要照顧的孩子。