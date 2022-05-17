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疑退將妻咆哮護理師惹議 三總：已加強溝通
傳有退役將軍妻子不滿探病規定，大聲咆哮三軍總醫院護理師，過程都被拍下；三總今天上午發布聲明稿表示，這名家屬擔心患者病情、情緒過於激動，已加強溝通。
因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，高風險縣市醫院全面禁探病，僅開放病危狀況等例外。
近日社群網站臉書（Facebook）流傳一部影片，指一名退役將軍妻子不但可到三總探病，還由於無法立刻進病房探病，咆哮護理師。
三總說，經查證影片中確實是三總病患家屬，病患正在加護病房、病情危急，家屬憂心病患病情變化，導致情緒激動而與護理師爭執，已請公關室及社服室主任與家屬溝通，並由護理部安撫護理人員心情。
三總表示，將嚴格要求家屬遵守中央流行疫情指揮中心防疫探病規定，後續也會加強宣導、與病患家屬充分溝通，避免類似事件再發生。
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