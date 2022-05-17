疑退將妻咆哮護理師惹議 三總：已加強溝通

在台灣，65 歲以上老人每 13 位就有 1 位是失智症患者，其中最常見的失智症類型為阿茲海默症，沒有療法，也不清楚何時能開發出有效療法。但我們可以從飲食、運動習慣等方向預防失智症，一篇新研究發現，中年人每天吃些藍莓可降低晚年認知能力下降的風險。

2022-05-17 11:41