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影／饒慶鈴請命幫農民到中國大陸賣釋迦 陳吉仲未正面回應

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴問，是否讓台東縣政府和農民組成類NGO，台東縣自己談談看，幫農民賣釋迦。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴問，是否讓台東縣政府和農民組成類NGO，台東縣自己談談看，幫農民賣釋迦。記者卜敏正／攝影

行政院農委會主委陳吉仲，今天到農糧署台東辦事處，辦理鳳梨釋迦銷售成果，及保險給付說明會，不少農民在場外拉白布條抗議，縣長饒慶鈴也幫農民請命，是否讓台東縣政府和農民組成類NGO丶自己談談看，幫農民賣釋迦。

陳吉仲不願直接回答，只說禁釋迦進口理由是有介殼蟲，如果透過NGO可進口，就達到中國當初禁止鳳梨釋迦進口目的。

陳吉仲今天到台東辦理鳳梨釋迦銷售成果，及保險給付說明會，警方擔心抗議行為，在門口查看進場農民事否攜帶不當抗議物品，許多農民無法進場，認為農委會保險給付、行銷成果說法不實，在場外拉白布條抗議。

饒慶鈴發言時指出，理解中央的立場，但她也肩負幫農民行銷使命、繼續維持通路，因此台東縣政府要求，今年底釋迦盛產時，有沒有可能讓台東縣政府和農民組成類NGO，讓台東縣自己談談看，幫農民麥仕佳，至於其他部分一定配合中央，一起為台東的鳳梨釋迦、大目釋迦努力。

陳吉仲說，中國大陸禁釋迦進口理由是有介殼蟲，介殼蟲不分藍綠，是科學、動植物防疫檢疫的議題，介殼蟲處理只要在當地薰蒸即可解決，如果透過NGO 可以進口，期待雙方透過動植物檢疫平台，盡快解決問題。

台東釋迦合作社理事主席王志偉說，中央一直避談中國大陸市場，他和許多農民都支持台東縣政府為農民去跟對岸談，但縣政府好像因為中央政策不敢去談，他也認為不需要組類NGO，因為縣政府就是代表台東農民，幫農民把產品銷售出去比較重要。

許多農民無法進場，認為農委會保險給付、行銷成果說法不實，在場外拉白布條抗議。記者卜敏正／攝影
許多農民無法進場，認為農委會保險給付、行銷成果說法不實，在場外拉白布條抗議。記者卜敏正／攝影
陳吉仲不願直接回答饒慶鈴到中國大陸賣釋迦，只說禁釋迦進口理由是有介殼蟲，如果透過NGO 可以進口，就達到中國當初禁止鳳梨釋迦進口的目的。記者卜敏正／攝影
陳吉仲不願直接回答饒慶鈴到中國大陸賣釋迦，只說禁釋迦進口理由是有介殼蟲，如果透過NGO 可以進口，就達到中國當初禁止鳳梨釋迦進口的目的。記者卜敏正／攝影
農民認為陳吉仲來台東很好， 但並沒有辦法完全解決釋迦問題。記者卜敏正／攝影
農民認為陳吉仲來台東很好， 但並沒有辦法完全解決釋迦問題。記者卜敏正／攝影

鳳梨釋迦 農民 台東

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