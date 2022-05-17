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女子扭傷膝蓋仍慢跑致前十字韌帶斷裂 醫「種」還給她

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院骨科醫師蔡孟學說，像是打籃球或踢足球這類需要快跑、急停轉身的運動，一旦腳著地沒踩穩，膝關節呈現內八的狀態，前十字韌帶就很容易斷裂。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院骨科醫師蔡孟學說，像是打籃球或踢足球這類需要快跑、急停轉身的運動，一旦腳著地沒踩穩，膝關節呈現內八的狀態，前十字韌帶就很容易斷裂。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名30多歲女子日前一時興起與友人攀登高山，不慎扭傷膝蓋，後來又無視膝蓋腫脹，依舊每天慢跑訓練，直到膝蓋持續反覆疼痛、步態不穩，甚至還會軟腳才就醫，經醫師診斷是前十字韌帶斷裂，所幸手術後才讓她恢復正常行走。

亞洲大學附屬醫院骨科醫師蔡孟學說，前十字韌帶位在膝關節的中央深處，主要負責膝關節前後以及旋轉的穩定度，從外觀看不到也無法按壓，必須透過核磁共振等才能診斷，若前十字韌帶功能不佳，膝關節容易扭傷，不僅影響運動表現，長期下來更可能會造成關節軟骨以及半月板的損傷，甚引發創傷後膝關節炎。

他說，像是打籃球或踢足球這類需要快跑、急停轉身的運動，一旦腳著地沒踩穩，膝關節呈現內八的狀態，前十字韌帶就很容易斷裂，患者就是太急於下山，導致未踩穩摔倒而受傷。另外，車禍等外傷也是致病原因，患者雖然當下不會感到特別疼痛，僅感覺走路怪怪的，但卻已導致受傷。

蔡孟學說，前十字韌帶斷裂就像是被扯斷的麻繩鬆散，膝關節內關節腔的血會滲到周圍，沒有血腫也不會癒合，必須透過手術的方式進行治療，一般可透過膝關節鏡手術重建十字韌帶，這樣可減緩疼痛、增加膝蓋穩定度、強化運動功能及避免早期關節退化。

他說，韌帶重建是指取一段新的韌帶，透過關節鏡將新的韌帶「種」在適當的位置，以取代原本受傷的十字韌帶，至於手術後膝關節功能恢復的狀況，取決於新韌帶的選擇、單股或雙股重建、取代位置等因素。若透過十字韌帶重建，搭配前外側韌帶固定，將可提供更高的穩定度，特別是旋轉的強度，讓術後恢復更佳。

蔡孟學建議，韌帶及固定物的選擇，有不同的來源及固定方式，各有其優缺點，患者必須與醫師討論，選擇最適合本身的治療方法，手術後也必須要按部就班的持續復健，有助於受傷部位的復原、增強肌力，避免以後運動再受傷。

膝關節 手術 患者

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