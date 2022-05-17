最新研究：運動可減壓、保護心血管 還能改善憂鬱症

新冠肺炎疫情增加民眾壓力感，過去多項研究指出，規律運動可以緩解憂鬱及焦慮，近期一項最新研究指出，運動能促進大腦激素，抵消壓力並降低心血管疾病風險，而憂鬱症、焦慮症患者運動後所帶來的心血管健康益處，比一般民眾高出1倍，少量運動也能降低心血管疾病風險。

今年3月發表於《Science Daily》的一項研究，是以波士頓麻省總醫院布里倫生物數據庫中5萬多名患者的健康記錄進行分析，其中超過4千名患者發生嚴重的心血管不良事件，包括心臟病發作、因動脈阻塞引起的胸痛，或正在進行開心手術者。

研究者以每周至少運動500代謝當謝（MET）分鐘的患者、相當於每周至少進行150分鐘中等強度運動，比對運動量較低者，其主要冠狀動脈事件的發生率。

另外，憂鬱症、焦慮症患者有較高壓力相關神經活動、心血管疾病風險，研究者將沒有憂鬱症或焦慮症診斷者也加入比較，並使用大腦影像，找出運動如何控制大腦的壓力反應，來改善心血管健康。

研究結果證實，藉由運動可活化大腦中抵消壓力的能力，進而改善心血管健康，每周達到體能活動建議量的人，發生重大心血管不良事件的可能性比運動量少的人低了17%；患有焦慮症、憂鬱症者運動好處更顯著，風險降低22%，比沒有任何病況的人降低10%。

台北市聯合醫院中興院區精神科主任詹佳真表示，大腦壓力反應中樞HPA軸是由下視丘、腦垂體、腎上腺三者互動構成，HPA軸的異常是焦慮症和憂鬱症的生物病理學，HPA軸過度活化會讓交感神經系統興奮，影響全身的器官，甚至導致功能異常。

詹佳真指出，焦慮症與憂鬱症患者有較高的機會罹患心血管疾病，而運動可有效調控HPA軸反應，經由上述研究結果，可再度證明規律運動能降低心血管疾病風險。

詹佳真說，運動後降低心血管疾病的風險，焦慮症與憂鬱症診斷的受試者比沒有這2種診斷者降低2倍，間接證明焦慮症與憂鬱症患者大腦內壓力反應軸異常活躍，研究也透過大腦影像，證明運動可以調控大腦的壓力反應，增進心血管的健康狀態。

董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，經由前述研究可見，憂鬱症和心血管疾病有高度關聯，且威脅身心健康，運動有助於減少壓力賀爾蒙、調節腦部血清素的分泌、增加腦細胞數，讓人感覺快樂、增強記憶力及產生自信。

戴怡君建議，民眾若對於「運動」有所卻步，可先試想運動後的樂子，例如清涼解渴的飲品、汗水淋漓後沖澡的清爽、犒賞自己的美食等，透過想像讓自己期待進而踏出第一步。

戴怡君提醒，運動時應先暖身動作「喚醒」身體，再動起來就不會覺得運動很難，防疫期間如果不知道可從事什麼運動，不妨參考董氏基金會與教育部體育署合作推展的「一分鐘紓壓操」、「樂動紓壓五招」，只要短短幾分鐘就能喚醒身體動起來，幫助自己維持健康的身心。