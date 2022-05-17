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花蓮大西瓜雨傷減產口感依舊 農糧署促銷「買瓜送米」

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮大西瓜鮮甜上市，農糧署東區分署舉辦促銷活動。圖／東區分署提供
花蓮大西瓜鮮甜上市，農糧署東區分署舉辦促銷活動。圖／東區分署提供

花蓮是全國最大西瓜產地，今年因授粉期遇上連續降雨，造成嚴重裂果，產量減少個頭較小，但依然多汁清甜。花蓮縣府近日北上行銷，農糧署東區分署也協助促銷，21、22日在台北市農會專櫃購買，買大西瓜就送花蓮米。

花蓮西瓜產量居全台之冠，從壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉，一直到玉里鎮，在排水良好的河床砂礫地種植，以華寶品種為主，栽培面積逾千公頃，因土質、氣候均佳，每顆重約25至30台斤，口感沙、脆、甜，今年一期作已陸續上市，因雨傷產量減少，價格較往年略漲。

花蓮縣政府近日在台北希望廣場結合花蓮周行銷推廣，農糧署東區分署也協助促銷，5月20、21日在台北市農會農特品展售中心萬隆店設置的「東部嚴選好物」農產品專櫃，辦理促銷活動，可品嘗鮮甜的現打西瓜冰沙，買一顆499元大西瓜，再送花蓮米1包，送完為止。

此外，5月21日至6月16日促銷期間，在專櫃單筆消費滿1000元，或消費500元加店內其他國產農特產品500元，可抽花蓮六十石山金針花季2日遊，共有8個名額。

農糧署東區分署表示，台北市農會農特產品展售中心萬隆店「東部嚴選好物」農產品專櫃，是由花蓮市農會整合東部各項農作物，嚴選當季生產的優質農產品，從產地直送給北部消費者，近日花蓮大西瓜進入產季，希望讓北部消費者也能品嘗香甜多汁的花蓮大西瓜。

如何挑選西瓜？東區分署建議，可注意蒂頭果梗新鮮，略有捲曲、果形完整勻稱、觸感平滑堅實，外觀青網紋路整齊鮮明、果臍窄小緊縮無凹陷、輕拍彈後瓜聲應沉穩結實略具彈性，就能挑到到汁甜肉脆、新鮮爽口的大西瓜。

花蓮大西瓜鮮甜上市，農糧署東區分署舉辦促銷活動。圖／東區分署提供
花蓮大西瓜鮮甜上市，農糧署東區分署舉辦促銷活動。圖／東區分署提供

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