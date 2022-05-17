助客運業者度難關！公總紓困貸款加碼 最高可貸5億元

受到疫情影響，國道客運去年載客量跌破一億人次大關，去年僅剩僅剩六八三一萬人次，相較於前一年的一億餘人次，銳減三千多萬人次，不堪路線虧損，包括國光、統聯、首都、葛瑪蘭客運等多家客運業者有意停駛部分虧損嚴重路線。為此，交通部長王國材今下午將和業者進行線上會議，盼了業者經營困境，並協助度過難關。

交通部公路總局則已向政院爭取10億元紓困融資貸款，並在日前率先針對受疫情影響，導致發生營運困難的公路客運業者訂出紓困貸款保證作業實施要點。

根據要點規定，只要是因受新冠肺炎影響，營運資金調度困難，經依經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點申請振興資金貸款，額度已達規定上限，仍有周轉金需求者，得依該要點申請融資貸款。

公路總局表示，業者得一次或分批申請貸款，其中屬於中小企業者，貸款額度最高1.5億元；非屬於中小企業者，貸款額度最高為五億元，且不超過當次申請時實收資本額之半數為限。至於貸款年限，最長為五年，含寬限期二年。

不過公路總局也提到，由於紓困融資貸款金額僅有10億元，當專款用罄時，將停止業者貸款。