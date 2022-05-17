快訊

退役將軍夫人拒快篩、PCR闖三總病房 失控飆罵護理師

藥局開放Paxlovid！壓平重症死亡的最後希望 為何診所不敢開？

南加州教會1死5傷槍殺案 駐處查證：凶嫌台灣出生移民美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年233件無照販賣環境用藥 最重可罰30萬元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
查獲未經查驗登記的偽造環境用藥2件。圖／化學局提供
查獲未經查驗登記的偽造環境用藥2件。圖／化學局提供

環保署化學局今天公布，110年環保機關查核環境用藥廣告、標示、偽藥及抽驗有效成分含量共計3萬7621件合格率98.7%，其中環境用藥廣告查核1萬242件，違法廣告233件，違法廣告態樣，大多數是民眾無照在電商通路平台廣告販售殺菌消毒劑、蟑螂螞蟻藥劑等環境用藥商品，最重可罰30萬元。

另外，標示查核2萬7260件，不合格計270件；抽驗117件。環境用藥有效成分含量，不合格0件。查獲未經查驗登記的偽造環境用藥2件。化學局說，不合格商品均已依環境用藥管理法裁處，並要求限期下架改善。

化學局說，透過電商通路平台網路購物或拍賣相當便利，但如果不是取得環境用藥許可證照的業者，請民眾不要上網廣告販賣環境用藥，包括殺蟲劑、防蚊掛片或防蚊液等，因為違規上網販賣或廣告環境用藥，經查獲將會被處6萬至30萬元罰鍰。

化學局呼籲環境用藥廣告「3不原則」，第一無照不上網廣告販售，第二不買來路不明且無環保署核准「環署衛製」、「環署衛輸」或「環衛藥防蟲」等字號的環境用藥，第三不要在網路廣告宣稱環境用藥殺蟲或防蟲等效能；環境用藥能不用就不用，能少用就少用，以環境整頓代替環境用藥，才是防蟲治本之道。

若想知道所選購的環境用藥是否經過合法登記，可至「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」，輸入產品名稱或許可證字號查詢。另外安全用藥知識或查詢不合格環境用藥商品資訊，可至「環境用藥安全使用宣導網站」瀏覽。

廣告 電商 防蚊

延伸閱讀

碳盤查指引 本周提出

中小企業「碳焦慮」 環保署本周公布簡易版碳盤查指引

企業減碳符合兩個硬指標 才有優惠

中山高小客車挨撞釀連環事故、硫酸鈉翻倒 警追肇逃車

相關新聞

今、明雨勢緩和 周五又有鋒面到、周末全台有雨

今天隨著東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，氣象局簡任技正伍婉華表示，隨著梅雨鋒面向東南方向移動，今天台灣上空水氣減少許多，...

東北季風減弱 南投、花蓮等16縣市豪大雨特報

氣象局表示，水氣偏多，今(17)日花蓮縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨，中部地區、基隆北海岸、蘭嶼及北部、宜蘭、高雄山區亦...

每天來一點藍莓 新研究：預防老年癡呆

在台灣，65 歲以上老人每 13 位就有 1 位是失智症患者，其中最常見的失智症類型為阿茲海默症，沒有療法，也不清楚何時能開發出有效療法。但我們可以從飲食、運動習慣等方向預防失智症，一篇新研究發現，中年人每天吃些藍莓可降低晚年認知能力下降的風險。

他心寒快篩陽後被家人喊「搬出去」 網友幫出氣：復元了也別回去

一名蔡姓網友稱自己在家中快篩陽性，目前都自行關在房間內居隔，只有上廁所會離開房間，即便上完廁所也會自己用酒精全部噴一遍。但母親和其他家人卻直接想請他搬出去住。

與確診夫「連結」仍陰性 營養師曝增強免疫力菜單

本土疫情延燒，Omicron傳播力快速，讓不少人擔憂若家中有一人確診，是否全家都逃不掉？營養師范縈渝透露，自己多次被匡列隔離，甚至在先生快篩陽性前，夫妻倆還發生「人與人的連結」...

《發現大絲路》印度宗教聖地巡禮

印度，一個對信仰虔誠的國家，有如此複雜而多樣的宗教信仰體系，人民擁有各種不同的宗教信仰，也造就了印度各式風格的宗教建築。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。