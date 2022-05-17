去年233件無照販賣環境用藥 最重可罰30萬元

環保署化學局今天公布，110年環保機關查核環境用藥廣告、標示、偽藥及抽驗有效成分含量共計3萬7621件合格率98.7%，其中環境用藥廣告查核1萬242件，違法廣告233件，違法廣告態樣，大多數是民眾無照在電商通路平台廣告販售殺菌消毒劑、蟑螂螞蟻藥劑等環境用藥商品，最重可罰30萬元。

另外，標示查核2萬7260件，不合格計270件；抽驗117件。環境用藥有效成分含量，不合格0件。查獲未經查驗登記的偽造環境用藥2件。化學局說，不合格商品均已依環境用藥管理法裁處，並要求限期下架改善。

化學局說，透過電商通路平台網路購物或拍賣相當便利，但如果不是取得環境用藥許可證照的業者，請民眾不要上網廣告販賣環境用藥，包括殺蟲劑、防蚊掛片或防蚊液等，因為違規上網販賣或廣告環境用藥，經查獲將會被處6萬至30萬元罰鍰。

化學局呼籲環境用藥廣告「3不原則」，第一無照不上網廣告販售，第二不買來路不明且無環保署核准「環署衛製」、「環署衛輸」或「環衛藥防蟲」等字號的環境用藥，第三不要在網路廣告宣稱環境用藥殺蟲或防蟲等效能；環境用藥能不用就不用，能少用就少用，以環境整頓代替環境用藥，才是防蟲治本之道。

若想知道所選購的環境用藥是否經過合法登記，可至「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」，輸入產品名稱或許可證字號查詢。另外安全用藥知識或查詢不合格環境用藥商品資訊，可至「環境用藥安全使用宣導網站」瀏覽。