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重陽橋三蘆端遇尖峰必塞爆 環河路將設機車專用道緩解

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
三重自強路與仁義街口空間狹小，卻是機車經重陽橋往台北的唯一上橋匝道入口，尖峰時期車流量相當多，民眾常要停等多個紅燈才能順利上橋。圖／新北交通局提供
三重自強路與仁義街口空間狹小，卻是機車經重陽橋往台北的唯一上橋匝道入口，尖峰時期車流量相當多，民眾常要停等多個紅燈才能順利上橋。圖／新北交通局提供

新北三蘆地區民眾若騎機車經重陽橋往台北，每到尖峰時段都塞爆，常要停等多個紅燈才能上橋，新北工務局將於環河北路二段新設機車上橋專用匝道，除可有效舒緩原唯一自強路匝道車流外，也讓從三重市區來的民眾更方便上橋；工程目前已在招標，預計明年底就能完工。

新北市民過去若騎車經三重重陽橋至台北，只能由自強路匝道上橋，導致該路段與仁義街口在尖峰時期出現大塞車，市府為此規劃在環河北路二段增設機車專用上橋匝道，盼能舒緩尖峰時段交通量。

新北交通局交通管制工程科長林昭賢表示，機車自強路與仁義街口過去就有壅塞問題，除蘆洲地區民眾直接由自強路匝道上橋外，三重市區民眾也會經環河北路二段轉進自強路，期間要兩次待轉才能上橋，耗時又壅塞，後來設法改成能直接迴轉上橋，雍塞問題依然沒有得到解決。

目前自強路與仁義街口在上午尖峰時間每小時有6700部機車通過，服務水準已經降至最低的F級，也就是平均停等延滯時間來到最慢80秒／車。新設匝道後，可讓很多從三重經環河北路二段來的民眾直接上橋，將機車流量分散，屆時自強路與仁義街口的服務水準將能提升至E級，延滯時間可降至65至80秒／車。至於台北往新北下橋匝道較寬，直接銜接寬敞的集賢路，因此沒有壅塞問題。

交通局綜合規劃科長吳政諺指出，市府過去就一直關注當地交通，同時期間也接到當地民眾反映壅塞問題，因為當地除原有三蘆地區民眾外，還有仁義重劃區發展規劃，因此市府從2013年即開始評估重陽橋新設匝道，並於2020年定案由環河北路增設機車引道，將三蘆往台北的機車做好分流，工程細節目前正由工務局新工處做細部設計中，預計明年底就能完工。

工務局說明，新設環河北路二段機車專用匝道後，預估能轉移自強路與仁義街口18.7至32%的機車量，專用匝道總長404公尺、工期600日，目前已經在進行招標作業。未來開工後，引道段會利用環河北路二段東側植栽帶施工，因此除夜間結構吊裝時影響北側做縮減車道外，其餘時間都不會影響交通；橋面機車道匯入段，日間不施工，也僅夜間在東向有些微道路縮減；堤外段施工則都不影響當地交通。

新北市三重自強路與仁義街口空間狹小，卻是機車上重陽橋往台北的唯一匝道入口，尖峰時期車流量相當多。圖／新北工務局提供
新北市三重自強路與仁義街口空間狹小，卻是機車上重陽橋往台北的唯一匝道入口，尖峰時期車流量相當多。圖／新北工務局提供
三重自強路與仁義街口空間狹小，卻是機車經重陽橋往台北的唯一上橋匝道入口，尖峰時期車流量相當多，民眾常要停等多個紅燈才能順利上橋。圖／新北交通局提供
三重自強路與仁義街口空間狹小，卻是機車經重陽橋往台北的唯一上橋匝道入口，尖峰時期車流量相當多，民眾常要停等多個紅燈才能順利上橋。圖／新北交通局提供

車道 塞車

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