今、明雨勢緩和 周五又有鋒面到、周末全台有雨

今天隨著東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，氣象局簡任技正伍婉華表示，隨著梅雨鋒面向東南方向移動，今天台灣上空水氣減少許多，清晨降雨也緩和，只有東半部、西半部山區，以及部分西半部平地有局部降雨的現象。

伍婉華指出，從衛星雲圖監測來看，西半部有乾空氣逐漸接見台灣，所以降雨更為緩和，澎湖、金門、馬祖是多雲到晴，甚至是看的到陽光的天氣；西半部平地也會逐漸轉為不下下雨、多雲，或是短暫陣雨的天氣型態，唯有西半部山區、東半部平地會有斷斷續續的短暫陣雨，不過今天晚上到明天清晨，雨勢就會趨於緩和。

伍婉華表示，本周三，大台北地區、東半部、恆春半島會有局部短暫陣雨，平地則是有午後雷陣雨，澎湖、金門、馬祖依舊是穩定看得到陽光的天氣。另也要提醒，今、明兩天，嘉義一直到桃園，台東包括綠島蘭嶼、恆春半島、金門馬祖會有比較強的陣風，從事海上活動要特別小心。

伍婉華說，今天清晨在東北季風影響下，各地氣溫還是冷，平地最冷是在金門的13.8度、馬祖13.9度，本島最冷則是落在苗栗西湖14.9度。不過隨著東北季風減弱，白天天氣穩定，高溫也跟著回升，馬祖今天高溫19度，桃園以北、東北部高溫22度，新竹、苗栗、花東地區、澎湖、金門的高溫則是24、25度，中南部則有26、27度。

伍婉華也提到，周五開始會有一道鋒面逐漸接近，周六、日會在台灣的上空。周五受到鋒面接近，馬祖、北部、基隆北海岸會有短暫性陣雨雷雨；周六、日各地都有降雨機率，包括澎湖、金門、馬祖、北部、中南部、東北部都有短暫性陣雨雷雨，其他各地也可能會出現，至於會帶來多少雨量，氣象局會持續觀察。

伍婉華表示，明天清晨低溫，會比今天清晨高三度左右，不過周五、六，受到鋒面影響，雲量較多，溫度稍微下降；此外，鋒面來臨前可能會有霧，周四的夜裡到周五清晨，會有低雲影響能見度，其中馬祖周五也有這種情形，提醒民眾交通往返要注意。

伍婉華表示，梅雨季節，鋒面來臨前，天氣暖熱，容易有午後雷陣雨，鋒面來臨又會帶來降雨，雨勢很大，鋒面離開時則會帶來些涼空氣，溫度又會下降，換句話說天氣變化很大，提醒民眾從事任何活動，都要注意天氣預報。