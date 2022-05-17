快訊

退役將軍夫人拒快篩、PCR闖三總病房 失控飆罵護理師

藥局開放Paxlovid！壓平重症死亡的最後希望 為何診所不敢開？

南加州教會1死5傷槍殺案 駐處查證：凶嫌台灣出生移民美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今、明雨勢緩和 周五又有鋒面到、周末全台有雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
本周五開始會有一道鋒面逐漸接近，周六、日會在台灣的上空。圖／擷取自氣象局直播網站
本周五開始會有一道鋒面逐漸接近，周六、日會在台灣的上空。圖／擷取自氣象局直播網站

今天隨著東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，氣象局簡任技正伍婉華表示，隨著梅雨鋒面向東南方向移動，今天台灣上空水氣減少許多，清晨降雨也緩和，只有東半部、西半部山區，以及部分西半部平地有局部降雨的現象。

伍婉華指出，從衛星雲圖監測來看，西半部有乾空氣逐漸接見台灣，所以降雨更為緩和，澎湖、金門、馬祖是多雲到晴，甚至是看的到陽光的天氣；西半部平地也會逐漸轉為不下下雨、多雲，或是短暫陣雨的天氣型態，唯有西半部山區、東半部平地會有斷斷續續的短暫陣雨，不過今天晚上到明天清晨，雨勢就會趨於緩和。

伍婉華表示，本周三，大台北地區、東半部、恆春半島會有局部短暫陣雨，平地則是有午後雷陣雨，澎湖、金門、馬祖依舊是穩定看得到陽光的天氣。另也要提醒，今、明兩天，嘉義一直到桃園，台東包括綠島蘭嶼、恆春半島、金門馬祖會有比較強的陣風，從事海上活動要特別小心。

伍婉華說，今天清晨在東北季風影響下，各地氣溫還是冷，平地最冷是在金門的13.8度、馬祖13.9度，本島最冷則是落在苗栗西湖14.9度。不過隨著東北季風減弱，白天天氣穩定，高溫也跟著回升，馬祖今天高溫19度，桃園以北、東北部高溫22度，新竹、苗栗、花東地區、澎湖、金門的高溫則是24、25度，中南部則有26、27度。

伍婉華也提到，周五開始會有一道鋒面逐漸接近，周六、日會在台灣的上空。周五受到鋒面接近，馬祖、北部、基隆北海岸會有短暫性陣雨雷雨；周六、日各地都有降雨機率，包括澎湖、金門、馬祖、北部、中南部、東北部都有短暫性陣雨雷雨，其他各地也可能會出現，至於會帶來多少雨量，氣象局會持續觀察。

伍婉華表示，明天清晨低溫，會比今天清晨高三度左右，不過周五、六，受到鋒面影響，雲量較多，溫度稍微下降；此外，鋒面來臨前可能會有霧，周四的夜裡到周五清晨，會有低雲影響能見度，其中馬祖周五也有這種情形，提醒民眾交通往返要注意。

伍婉華表示，梅雨季節，鋒面來臨前，天氣暖熱，容易有午後雷陣雨，鋒面來臨又會帶來降雨，雨勢很大，鋒面離開時則會帶來些涼空氣，溫度又會下降，換句話說天氣變化很大，提醒民眾從事任何活動，都要注意天氣預報。

天氣動態

延伸閱讀

東北季風減弱 南投、花蓮等16縣市豪大雨特報

送愛離島 澎湖馬公惠民醫院與啟智中心獲贈治療儀與白米

今全台有雨 氣象局曝下一波鋒面來襲時間

7縣市大雨特報 入夜另一波水氣移入、低溫跌到17度

相關新聞

今、明雨勢緩和 周五又有鋒面到、周末全台有雨

今天隨著東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，氣象局簡任技正伍婉華表示，隨著梅雨鋒面向東南方向移動，今天台灣上空水氣減少許多，...

東北季風減弱 南投、花蓮等16縣市豪大雨特報

氣象局表示，水氣偏多，今(17)日花蓮縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨，中部地區、基隆北海岸、蘭嶼及北部、宜蘭、高雄山區亦...

每天來一點藍莓 新研究：預防老年癡呆

在台灣，65 歲以上老人每 13 位就有 1 位是失智症患者，其中最常見的失智症類型為阿茲海默症，沒有療法，也不清楚何時能開發出有效療法。但我們可以從飲食、運動習慣等方向預防失智症，一篇新研究發現，中年人每天吃些藍莓可降低晚年認知能力下降的風險。

他心寒快篩陽後被家人喊「搬出去」 網友幫出氣：復元了也別回去

一名蔡姓網友稱自己在家中快篩陽性，目前都自行關在房間內居隔，只有上廁所會離開房間，即便上完廁所也會自己用酒精全部噴一遍。但母親和其他家人卻直接想請他搬出去住。

與確診夫「連結」仍陰性 營養師曝增強免疫力菜單

本土疫情延燒，Omicron傳播力快速，讓不少人擔憂若家中有一人確診，是否全家都逃不掉？營養師范縈渝透露，自己多次被匡列隔離，甚至在先生快篩陽性前，夫妻倆還發生「人與人的連結」...

《發現大絲路》印度宗教聖地巡禮

印度，一個對信仰虔誠的國家，有如此複雜而多樣的宗教信仰體系，人民擁有各種不同的宗教信仰，也造就了印度各式風格的宗教建築。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。