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「10幾年來第一次遇到！」 連續大雨西瓜水傷多

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
正值西瓜採收期，但連續大雨，有的西瓜裂果，有的瓜外表看來完好，但其實都已水傷。圖/農民提供
正值西瓜採收期，但連續大雨，有的西瓜裂果，有的瓜外表看來完好，但其實都已水傷。圖/農民提供

到16日為止，農委會統計農損291萬元，其中，農作物被害面積183公頃，損害程度12％，換算無收穫面積23公頃，受損最嚴重的作物就是西瓜；瓜農表示，今年上半年不斷霪雨，西瓜延後生長、授粉結果都不佳，採收期又遇到這幾天大雨，今年狀況不好，「10幾年來。第一次遇到」。

農民廖營餘表示，10多年沒有這麼嚴重過了，去年乾旱缺雨水，今年最大的困境，在於二月以來又冷又雨，延後瓜的生長；影響到三月西瓜授粉、結瓜，西瓜已有些「老蚌生珠」，因為下雨西瓜根系都是水分，植株、葉子其實都受傷、老化了；採收期又遇到這幾天的連續大雨，很多西瓜都直接壞掉水傷，甚至有的瓜外表完好，但拍起來裡面聲音不清脆，有悶聲，瓜打開很明顯水傷，吃起來甚至有了酸味。

他表示，去年缺水，西瓜豐收，若去年種一萬顆西瓜，可以收8000多顆；但今年，整體推估西瓜市場，只能收五六成西瓜，「我自己能收得又更少了」；他說，去年大紅西瓜每一顆可以有30、40斤，今年都20多斤而已，重量相差太多了，今年瓜小，下雨沒太陽，沒辦法行光合作用，西瓜含了水又吐不出來，最後就是水傷。

廖營餘表示，農民在田裡採收，發現瓜水傷就直接丟棄，這些瓜含水太多、也不能久放，口感不會沙沙的，而是軟軟水水的，甚至帶有酸味、鹹味，沒有商品價值。

他表示，跟去年相比，前後相差200萬元，去年是賺錢的，今年種植成本增加又遇到連續下雨，雨後要殺菌，肥料也流失多，下的多，成本增加許多，今年是虧錢的。

但他說，農民就是看破一切，看破以後，化作明年努力的動力，明年再來。

正值西瓜採收期，但連續大雨，有的西瓜裂果，有的瓜外表看來完好，但其實切開都已水傷。圖/農民提供
正值西瓜採收期，但連續大雨，有的西瓜裂果，有的瓜外表看來完好，但其實切開都已水傷。圖/農民提供

西瓜 農民 老化

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