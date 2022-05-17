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他心寒快篩陽後被家人喊「搬出去」 網友幫出氣：復元了也別回去

聯合新聞網 / 綜合報導
一名快篩陽的網友抱怨母親和家人，在他快篩陽性後請他搬出去住，目前他將自己關在家中的房間內，除了上廁所之外不離開房間。左圖為示意圖，圖片來源為Ingimage，右圖為原PO快篩陽性結果的照片，擷自爆怨公社。
一名快篩陽的網友抱怨母親和家人，在他快篩陽性後請他搬出去住，目前他將自己關在家中的房間內，除了上廁所之外不離開房間。左圖為示意圖，圖片來源為Ingimage，右圖為原PO快篩陽性結果的照片，擷自爆怨公社。

新冠肺炎疫情延燒，台灣本土確診人數不斷攀升，一名蔡姓網友指稱自己在快篩陽性後，同住的家人請他搬出去住，讓他上網呼籲大家，若有家人確診，應該多多關懷，「不要只有指責」，畢竟沒有人誰是「自願想中獎」的。

一名蔡姓網友在「爆怨公社」稱自己在家中快篩陽性，目前都自行關在房間內居隔，只有上廁所會離開房間，即便上完廁所也會自己用酒精全部噴一遍。但母親和其他家人卻直接想請他搬出去住。讓他直言，「我家真的沒什麼感情可言」，並說「哥哥發生意外走了兩年多，家裡沒有人想去塔位看他」。也只有他會去看，他無奈表示可能會先搬走，但若PCR結果為陰性的話，「看來又得搬回家」。

原PO呼籲大家，若家中有人確診，「應該多多關懷，不要只有指責，畢竟沒有人是想自願想中獎的」。他也對此波疫情病毒的來勢洶洶感到害怕，原PO自稱「目前就只有工作，若是出門的話也是自己開車兜風，並未到人多擁擠的地方閒晃，現在的病毒看來是無所不在」，「會快篩到陽性說真的也不知道感染源在哪」。

網友見文紛紛留言：「確診不可怕，可怕的是人性！」、「只能說妳家人真是冷血！」、「被家人或被另一半指責真的很母湯」、「生病居然還被指責，這種家還是自己住卡快活」、「等陰性了也別回去」，但也有網友認為，可能是父母身體不好，也怕被傳染，並反問原PO：「你覺得父母沒關心你，那你平常有在關心父母的身體嗎？」

也有網友貼出確診後受到家人用力關懷的照片，並稱「家人主動去住工廠、整間房子都給我活動！」還準備一桌零食給他。有網友建議，若不去影響家人，「如果有地方可以安置，也建議去防疫旅館」、「在自己的小空間裡不需要戴著口罩」。

快篩 快篩陽性 居家隔離

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