老婦腹痛但因疫情不敢住院 病情加劇發現罕見小腸穿孔
苗栗縣70歲胡姓老婦腹部疼痛到醫院急診，醫師建議住院檢查，但她擔心疫情不敢住院，隔天腹痛加劇又再到急診，檢查發現是罕見的小腸穿孔，造成嚴重腹膜炎，幸好經手術修補腸道破裂並將腹膜炎膿瘍引流後，復原良好。
苗栗市大千綜合醫院表示，這名老婦腹部疼痛急診，但擔心疫情不敢住院進一步檢查而返 家，不料隔天腹痛加劇又來急診，院方安排電腦斷層掃描，發現她腹腔內有多處出現游離性空氣，懷疑是腸道破裂造成。經腹腔鏡微創手術證實，小腸中段的空腸處破了一個小洞，腸液及食物殘渣從腸道流出，進入整個腹腔，造成嚴重腹膜炎。所幸，以手術修補腸道破裂並將腹膜炎膿瘍引流後，老婦復原良好，一周後出院。
大千外科部主任馮啟彥表示，腸胃道穿孔最常見的是胃潰瘍穿孔，其次是大腸憩室炎穿孔，小腸穿孔是非常少見的情形，小腸穿孔常見原因多是誤食尖銳異物，如鐵釘或雞、魚骨頭卡住所造成，像老婦這種非異物影響的自發性小腸穿孔案例少之又少，臨床上偶爾會發生在免疫力下降的病人身上。
他指出，腸胃道穿孔會有腹部劇烈疼痛、腹脹等症狀，並引發腹膜炎，若未及時處理，會影響到其他器官，導致敗血症、腎衰竭、肝衰竭等狀況，嚴重可能危及生命。提醒民眾，雖然近期疫情爆發，但有任何異常狀況，一定要儘早就醫，以免延誤病情，造成更嚴重後遺症。
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