輕症居家照護喉嚨痛怎麼辦？ 醫分享秘招

疫情增溫，台中市累計到昨天居家照護收案數達3萬3202人。茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊分享，民眾可自我照護，若無食欲可適時吃冰品等食物，也可補充維生素等，坊間流傳喝綠茶有助抗疫？效果欠佳。鼻噴劑可舒緩喉嚨痛，幫小孩拍背則有助咳痰。在家運動有助提升體力，但要監控血氧變化。

輕症居隔者如何除了吃藥，如何自我照護？呂昀珊建議，食欲欠佳，可吃冰、布丁等冰涼食物，只要吃得下都不用擔心，免疫力也會比較好，糖尿病患者要注意糖攝取。若活動力、食欲下降就要注意。臨床實證，鋅對呼吸道感染有幫助，可多吃海鮮、雞蛋，並補充維生素B、C；乳酸菌(優酪乳)、益生菌亦可稍微縮短病程。

呂昀珊說明，坊間傳聞喝綠茶抗疫？茶樹精油抗菌？動物或細胞實驗發現，兒茶酚胺確能抗菌。不過，綠茶泡來用喝的，已大量稀釋，能得到兒茶酚胺的量不知多少？再者，用喝的流到腸胃道，但新冠病毒侵襲呼吸道，推測效果不好。

呂昀珊建議，孩子吃不下可改喝電解水，補充電解質和水分。1歲以內的寶寶水分就不需過度攝取。居家常備用來舒緩喉嚨痛的枇杷膏，避免泡給周歲內的寶寶飲用。

呂昀珊分享，喉嚨痛到無法吞嚥或有口腔潰瘍，可用鼻噴劑局部止痛、緩解喉嚨不適，避免食用刺激性的食物。

呂昀珊指出，小朋友咳嗽、痰多，可拍背改善，讓小孩坐直，大人拱掌在背部由下往上拍；或以拍痰杯，在兒童背部左、右分別拍一拍。嬰兒改為身體傾斜趴放大人大腿上拍痰。若孩子咳痰、又喘，就要非常小心，很可能演變成支氣管肺炎，需送醫院治療；若是乾痰為主，就比較沒關係。