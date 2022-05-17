與確診夫「連結」仍陰性 營養師曝增強免疫力菜單

本土疫情延燒，Omicron傳播力快速，讓不少人擔憂若家中有一人確診，是否全家都逃不掉？營養師范縈渝透露，自己多次被匡列隔離，甚至在先生快篩陽性前，夫妻倆還發生「人與人的連結」，但她快篩都是陰性，並分享在疫情期間，吃什麼能增強免疫力。

范縈渝在臉書粉專《范范營養師的騷生活》分享，她4月初因在餐廳吃飯，與確診者重疊15分鐘而被匡列，當時十天居隔在旅館，加上7天自主健康管理，然而5月初又因先生確診，自己再度被匡列10+7，但這次是在家居隔。

她表示，在先生快篩陽性的前一晚，夫妻倆還發生「人與人的連結」，之後她雖然有輕微喉嚨痛、些微四肢痠痛，但她都是陰性，先生則是輕症，有喉嚨痛、有痰、鼻塞、疲倦等症狀，沒有發燒，並一人一室在房間隔離。

對此，范縈渝分享抗疫6大營養素，包含維生素A：不僅能保護眼睛，還能保護上皮細胞，協助修復喉嚨黏膜，推薦食物有胡蘿蔔、地瓜、南瓜、木瓜、蛋黃、豬肝；維生素C：為提升免疫的最佳選擇，蔬菜水果中都有，水果推薦當季水果，其中芭樂維生素C含量前三名，而蔬菜僅有在生食時才能獲取較多的維生素C，但食用生菜沙拉請注意清潔。

還有維生素D：除了調節鈣質平衡，也有提升免疫的幫助，特別是心肺功能，還沒隔離的民眾，可多把握曬太陽的機會。另外，建議可攝取牛奶、黑木耳及各種菇類、豬肝、油脂豐富的魚類；維生素E：不僅是抗老好夥伴，更是免疫系統的好朋友，推薦食用各式的堅果、各種植物性油脂、酪梨。

以及礦物質鋅：有輔助蛋白質合成、皮膚細胞健康，還有維持正常味覺，像是帶殼海鮮、玉米、南瓜籽、發酵麵包（酵母）、乾香菇，皆可補充；必需脂肪酸omega3:足量的omega3可以幫助穩定免疫系統，減少發炎反應。可攝取含豐富油脂的鮭魚、鮪魚、鯖魚，以及亞麻仁油、紫蘇油等。

范縈渝也提醒該避免攝取，油炸類、過於辛辣的調味及精緻碳水化合物等，且務必多喝水、多休息、禁止熬夜。另外，她還強調熱量要充足，特別是注意蛋白質的攝取，因為是免疫細胞的基礎營養來源，沒有體力也絕對無法戰勝疾病，所以建議正在吃減肥餐的朋友，不妨休息一陣子，只要提升自己最佳免疫狀態，無論有無確診，相信最後都能康復。