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基層醫護忙翻了 拚防疫3任務還要支援篩檢站

中央社 / 台北17日電

疫情延燒，醫師公會全聯會理事長邱泰源今天說，基層醫護忙翻了，基層醫護不僅照顧居家照護者、認定快篩陽性確診及幫打疫苗，還要支援篩檢站人力，盼共度疫情難關。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台北市政府與台北榮民總醫院近日在中正紀念堂開設車來速篩檢站，今天上午正式啟用，每天自上午8時營運至晚間8時，約可提供1200個採檢名額。

值得注意的是，這個篩檢站雖由北榮主責，但中華民國醫師公會全國聯合會也號召基層醫護支援人力，投入採檢工作。

邱泰源上午赴篩檢站關心現場狀況，他表示，總統蔡英文為確保中重症照護量能、維持醫療均衡，要求全國基層醫護挺身而出，尤其是雙北、基隆、桃園等疫情壓力較大的地區。

邱泰源坦言，近來全台基層醫護「真的忙翻了」，不僅要照顧全台居家照護數萬民眾，協助3類族群快篩視同確診認定，以紓解醫院核酸檢測（PCR）及照護壓力，同時持續替民眾接種COVID-19疫苗，平時照顧社區高血壓、慢性病患者工作也從未停歇，但國家有難、醫院有需要，基層醫護仍義無反顧投入照護工作。

邱泰源指出，隨各地大型篩檢站逐漸開設，基層醫護也將分2階段投入篩檢支援工作，第1階段是在篩檢站開設之初，趕緊提供人力支援；第2階段是提供全國有意願支援的醫護名單，逐一填補到有需要的篩檢站。

他認為，這次抗疫是全國基層與醫院醫護攜手照護民眾的典範，盼全民保護好自己，別讓醫療量能太緊繃，一起共度疫情難關。

另外，北榮院長陳威明指出，北榮從事醫療服務，只要中央或政府指示，北榮都全力以赴。

篩檢站 疫情

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