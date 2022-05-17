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中正紀念堂車來速啟用 動員720人次、日驗1200人

中央社 / 台北17日電

中正紀念堂車來速篩檢站今天啟用，主責營運的北榮院長陳威明說，共動員720人次、實驗室也24小時輪班檢驗，可供1200個採檢名額，盼全民把自己保護好，就是保護醫界。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台北市政府和台北榮民總醫院近日在中正紀念堂開設車來速篩檢站，上午正式啟用，每天自上午8時營運至晚間8時，約可提供1200個採檢名額。

北榮院長陳威明表示，採檢站今天起每天提供1200個採檢名額，其中900個預約名額、300個現場名額，截至昨天凌晨3時，今天的採檢名額已全數預約額滿，將動員720人次醫療人員在現場支援，醫院實驗室也安排檢驗人員24小時輪班檢驗。

陳威明指出，為了支援大型篩檢站，醫師公會全國聯合會、退輔會、關渡醫院都派出支援人力，一起團結合作打這場仗，儘管前線同仁非常辛苦，仍會負責完成篩檢任務，也呼籲民眾把自己保護好，就是保護醫界。

陳威明說，北榮身為國家重要的醫學中心，除了力拼防疫、照顧染疫患者，也要照顧死亡率更高的非COVID-19的急重難症患者，多虧這次有各階層醫師投身防疫，北榮才能在防疫之餘，也把急重難症病人照顧好，希望醫界團結一致，不分體系、不分彼此、不分醫院層級，把台灣照顧好。

他也呼籲，有預約採檢的民眾一定要來，這不僅是責任，也避免佔用他人名額，期盼全民都能幫助醫界，醫界才能幫助更多人。

篩檢站 患者 COVID-19

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