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來當博物館冒險王！屏東博物館日周末屏菸登場
響應518國際博物館日，屏東縣政府邀集12間地方文化館舍，5月21及22日在今年甫開幕屏菸1936文化基地，以博物館冒險王為活動主題，結合各館舍特色手作體驗、互動闖關及文創市集，一起在屏菸探險，挖掘新的文化樣貌，並勾勒屏東大博物館的多元想像。
文化處表示，一連兩天的屏東縣博物日，從下午1點至晚上7點，除屏東縣民免費外，入園票優惠價99元。
參與活動的包括來義鄉等鄉鎮原住民文物館、屏東戲曲故事館、邱姓河南堂忠實第、宗聖公祠、潮州日式歷史建築文化園區、阿緱故事館、恆春民謠館、六堆客家文化園區，融合豐富族群特色的文化館舍共襄盛舉。
活動內容包含博物館百寶箱，開箱各館舍特色，探險技能養成班，則透過精心設計的學習單關卡，讓參與民眾趣味闖關，還有各具特色的手作體驗，像是偶帽、手紋貼紙、皮雕、月琴體驗、Ljaljak小米娃娃等，從動手做的過程認識館舍，完成全部集章還有機會獲得限量「博物館冒險王小劇場」一組。
文化處說，國際博物館協會（ICOM）從1977年起將5月18日定為國際博物館日，今年主題為「博物館的力量」，傳遞永續發展、數位創新及公民參與三種力量。屏東縣盼藉由以大博物館身分嶄新重生的屏菸1936文化基地為樞紐，帶領各地方文化館舍持續以博物館知識與在地文化對話，展現屏東的多采風貌。
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