國7環評第三次初審仍未過 高公局8月15日前需補充說明送審

國道七號案討論12年進度緩慢，環保署今下午舉辦環評大會前專案小組第3次初審會議，反對現行國七高雄路段計畫自救會成員到高市議會，偕議員韓賜村、吳利成等人參加視訊會議，表達反對現行路線看法。經過漫長討論，專案小組在晚間6點多做出結論，要求開發單位針對空汙、溫室氣體減量、交通計畫等議題在8月15日前提出具體說明、修正，下次會議將增列一名交通專長的專家學者，讓交通議題更加聚焦。

吳利成表示，目前的方案將造成仁武交通黑暗期，民眾都很害怕。議員韓賜村也稱，他同意興建國7，但現行規畫無法紓解交通，建議高屏溪側的替代方案。

要健康婆婆媽媽理事長洪秀菊表示，目前的路線規畫錯誤，國家將支出千億元，又無法紓解交通。應讓臨海工業區直接連接林園、大發、和發等工業區，讓商品可快速到港口，也達到讓貨櫃車遠離市區的目的。

自救會長簡志強批評，現行路線規畫錯誤，國家將支出千億元，又無法紓解交通，應讓臨海工業區直接連接林園、大發、和發等工業區。自救會長簡志強批評，國7興建效益不明確、對沿線居民健康及私人土地權益造成重大影響，「我們不是反對興建交通建設，而是規畫路線有瑕疵」，建議考量高屏溪西側案的路線替代方案。

環評委員程淑芬表示，過去開發單位都指稱反對方是少數，但從在線上發言的居民看來非少數。環評委員、主席李錫堤強調，目前都在規畫階段，應該在環評階段做微調，而非堅持固定路線。李錫堤也認為，開發單位應針對旗山斷層提出更詳細評估。

韓賜村說，早在2013年他就主張，國7應自繞林園沿海線，左轉接高屏溪畔的台29線，再接88快速道，這裡路幅夠寬，又可避開環評，未來更能將高雄東邊、南邊與屏縣西邊串成路網，帶動和發、大發、萬大3工業區，林園工業區的大貨車又能快速接到88快速道進到國1，甚至國3，這條路線即便效益差，但至省掉3、400億土地徵收費，又帶給林園便捷的路網，何樂不為。

韓賜村指，規畫公司對林園地形不了解，僅在紙上作業，但規畫的既有路線，已不符今日需求，後來為讓自救會等公民團體有公民參與的機會，提出的第2方案竟是要走林園王公路接台25線鳳林路，「哪有高架道規畫走市區，再笨的里長也不會同意」，此案果真如規畫公司所願被否決，形同保障第一方案，「真是荒唐、騙人，作這種虛偽的報告很要不得」。

交通部、高雄市府在閉門會議都表示，希望小組讓開發單位補充說明後直接送大會討論，但多名環評委員認為應第四度初審，要求高公局在8月15日前，補充修正修正再送審查小組審查。

國道7號主辦機關為高速公路局，全長23公里，以高架為主，自高雄市小港區沿南星路起，往南跨過台17線後，往北行經臨海工業區、大坪頂特定區、大寮、鳳山、鳥松，至仁武銜接國道10號，沿途將設7處交流道。