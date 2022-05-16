六月假日音樂會 四身障藝人樂音迎賓

六月假日公益音樂會將由楊玉凡、王榮堅、邱聖凱、周以嘉等四位身障藝人，以甜美的歌聲與悠揚的樂曲接力演出。主辦單位聯合報系文化基金會、台灣厚道社會服務聯合會邀請喜歡音樂熱心公益的好朋友們一起來聆賞。

假日公益音樂會每逢周六、日晚上七點至八點，於台北市八德路四段123號褐藻生活館舉行。六月份排定的表時間分別是：楊玉凡—歌唱6月4日(六)、25日(六)；王榮堅—小提琴6月5日(日)、18日(六)；邱聖凱—葫蘆絲、薩克斯風6月11日(六)、26日(日)；周以嘉—陶笛6月12日(日)、19日(日)。

楊玉凡14歲因青光眼加上感冒高燒導致失眠，自小愛聽音樂、喜歡唱歌、學過古典及流行鋼琴，失明後，音樂成了她的好朋友，撫平了她掉入黑暗世界的害怕與不安，在比賽歌唱中找到自信，決心帶著面對困難的勇氣，創造屬於自己的精采。

王榮堅是自閉症患者，缺乏專注力又理解力不足，加上口語表達能力較弱，在父母及師長耐心引導下，找到生命的另一扇窗，用心投入音樂，譜出讓人刮目相看的生命樂章，多次參加國內外音樂比賽榮獲大獎，也多次登上國家音樂廳演奏。

邱聖凱是中度智能障礙、患有妥瑞氏症和嗜睡症的孩子，音樂啟蒙較晚，在一音一符耐心練習下，漸漸展現成果，考取多張街頭藝人證照，靠微薄的打賞金獨力完成大學學業，藉著輕快的音符，將對生命的熱忱轉化成歡樂的能量散播各地。

周以嘉個性活潑開朗，以不斷苦練跨越重重障礙，擁有多種樂器專長，是傳愛天使，在恩師林啓通老師帶領的唐寶寶大器樂團，到各個學校分享生命教育和公益團體散播愛，也曾到芬蘭、瑞典、哥倫比亞、香港、日本等地參加公益演出。

聯合報系文化基金會攜手台灣厚道社會服務聯合會，共同打造「公益表演平台」，藉此讓更多的身障藝人被看見，有更多的表演舞台和機會。

王榮堅譜出讓人刮目相看的樂章。圖／王榮堅提供

邱聖凱用音樂散播歡樂的能量。圖／邱聖凱提供