國道7號爭議10多年未解 今環評初審第3度觸礁

交通部高公局規畫的國道7號爭議十多年未解，2010年行政院核定可行性研究，至今仍無法通過環評，期間還舉辦20多次範疇界定會議，今天第三度環評初審，多名議員、民眾認為國7效益不明確、更會產生空汙及交通黑暗，要求評估替代方案，環評委員也認為社會溝通及生態環境監測方案都不足，歷經近四小時審查決議補正再審。

反現行國道7號高雄路段計畫自救會批評，國7興建效益不明確、對沿線居民健康及私人土地權益造成重大影響，他們不是反對興建交通建設，而是規畫路線有瑕疵，建議考量高屏溪西側案的路線替代方案，可強化南台灣防災、減災及國家安全應變戰略思維，並作為林園、大寮石化園區、複合型災害及國家安全危急事件發生時，人民緊急避難、撤離逃生與救援的路線。

高雄議員吳利成表示，地方民眾對國7感到相當惶恐，蓋好後仁武可能出現「交通黑暗」；議員韓賜村也說，國7延宕十多年，居民每次說明會都希望提出替代方案，結果替代方案竟然是跑林園市區，他同意興建國7但現行規畫根本無法紓解交通。

環評委員李培芬表示，此案仍有植樹及路殺問題需要解決，例如鳳鼻頭海岸為原生種陸蟹的出沒熱點，開發單位聲稱離國7有一段距離，但有時候恐怕過度樂觀，應提出具體的減輕衝擊對策；另十年前環評審查未通過其中一個重要原因是過境猛禽問題，但現在提出的保育方式仍過於被動、不夠理想。

有環評委員說，國7雖有紓緩國1車流效果，但規畫路線引發民間很大爭議，不如具體提出開發後的空氣汙染、健康風險及交通服務量能；也有環評委員說，開發單位應審慎考量替代方案，不要引發這麼多民怨。

閉門會議上，交通部、高雄市府希望補充說明後直接送大會討論，不要第四次初審，但多名環評委員堅持審慎審查，此案牽涉課題龐雜，且十年來各界論述的議題都相同，而開發單位在對外處理始終沒有做到應盡的責任，若直接按照交通部、高雄市府意見進大會，「對不起我們的良心」。

專案小組最終決議補正再審，要求開發單位針對空汙、溫室氣體減量、生態監測、植栽移補植計畫等提出具體說明，且下次會議將增列一名交通專長的專家學者，盼提供更詳實的交通領域意見。