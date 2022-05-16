中小企業「碳焦慮」 環保署本周公布簡易版碳盤查指引

溫管法草案上周初審完成，超過三分之一條文遭保留待協商，如2050年淨零排放、碳費機制、最高協調單位等關鍵條文都有爭議，預計本會期無法三讀通過；環保署今天表示，雖不少條文保留，但已有大致法律架構，近期就會投入子法訂定工作，目前初估至少要新增或修訂20、30個子法，另本周也會公布「簡易版碳盤查指引」給中小企業。

環保署環管處長蔡玲儀表示，目前盤點有些子法較有急迫性，需要優先投入訂定，包括效能標準、增量抵換機制、產品碳足跡計算、碳捕捉封存、自願減量額度的帳戶管理及交易平台等；至於碳費子法仍需要時間，外界已接受「由大到小」分階段實施，不過費率及自主減量計畫等細節如何實施還要持續溝通。

另有些為既存子法，但因應溫管法草案修正，未來也有必要跟著調整，蔡玲儀表示，現在最迫切的就是溫室氣體排放量盤查登錄、查驗機構管理辦法等，因為牽涉業者碳盤查的實際需求，將列為最優先修法項目。

國內287家排碳大戶已落實碳盤查多年，也有一套完整指引，但內容較為複雜，國內許多中小企業雖未被納入環保署公告指定或金管會要求的碳盤查對象，也暫時不會被徵收碳費，但在2050年淨零趨勢及供應鏈要求下，許多中小企業也需要碳盤查，但對具體作法一頭霧水，引發業者「碳焦慮」。

蔡玲儀說，中小企業對碳盤查提出兩大意見，第一是不會計算碳排、第二是算出來後不知道是否要給查驗機構檢視，本周將公布簡易版的碳盤查指引，告訴中小企業如何盤查、什麼情況需要找查驗機構，「告訴大家不要慌」，只要按照指引步驟就可落實碳盤查，六月開始也會陸續為中小企業舉辦說明會。