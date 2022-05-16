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華航推出機上防護包2.0　鼓勵旅客共創綠色永續

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航推出防護包2.0，永續簡約系列以梅花為主軸，加入企業識別、永續標章，勾勒出華航意象。圖／華航提供
華航推出防護包2.0，永續簡約系列以梅花為主軸，加入企業識別、永續標章，勾勒出華航意象。圖／華航提供

華航積極為後疫情的旅遊暖身，即日起推出全新設計的機上防護包2.0，涵蓋永續與藝術理念，將梅花元素融入口罩設計，更與台灣知名畫家聯手，讓口罩「戴」上畫作，並加碼贈送桃園機場捷運85折優惠券，提供旅客安心防疫的搭機體驗，還能引領飛行時尚潮流。

華航表示，即日起搭乘航班的旅客即可免費獲贈防護包2.0，內含貼心準備的獨家彩色口罩、酒精消毒濕巾、減碳飛行小卡。新款外袋容量升級，長度與寬度加大，鼓勵民眾將防疫小物發揮最大用途，重複使用外袋，讓防護包不是消耗品，而是多元永續的藝術品。

華航指出，防護包2.0共有2個系列8種款式，第一階段推出永續簡約系列，以梅花為主軸，加入企業識別、永續標章，勾勒出華航意象，包括橘色的「永續之梅」、藍色的「永續之航」、棕色及灰色的「永續之雲」口罩，搭配同款防護包外袋，以「Safe Flight, Green Footprints」為核心，倡議與旅客共創綠色永續。

第二階段亮相的台灣風情系列，首度與台灣當代藝術家跨界合作，將大師林淑女〈凌宵花語〉、王慎敏〈海的曼荼羅〉、李沃源〈煙火之夜〉及〈阿里山春櫻〉等畫作印上口罩，台灣花卉風情、宜蘭龜山島海景、台北101夜景、阿里山火車都躍然呈現，讓旅客戴上口罩宣揚台灣之美。防護包外袋以航空郵件為靈感，四款畫作化身明信片上的郵票，象徵將台灣美景帶向全世界。

永續發展是華航長期的理念，此次攜手艾斯移動Mobii App推廣綠色生活，鼓勵旅客在旅行途中選擇大眾運輸，掃描防護包2.0減碳飛行小卡QR code，即可獲得桃園機場捷運85折優惠券，響應節約能源、降低碳排放，創造永續綠色足跡，使服務由空中延伸到地面，推廣「低碳飛行服務」結合「綠色陸地運輸」及「綠色旅遊消費」。

Mobii App特別設立華航購物專區，一指輕點帶您進入華航eMall，商城內多達數百種商品，從精品美妝到生活家電，還有華航獨家LOGO商品，等您來挖寶。使用中華航空聯名卡消費，可享哩程點數2倍送；再搭配華夏會員里程 1000哩可折抵新台幣100元，滿足您的購物慾。

即日起搭乘華航班機即可免費獲贈防護包2.0，內含獨家彩色口罩、酒精消毒濕巾、減碳飛行小卡。新款外袋容量升級，長度與寬度加大，鼓勵民眾重複使用。圖／華航提供
即日起搭乘華航班機即可免費獲贈防護包2.0，內含獨家彩色口罩、酒精消毒濕巾、減碳飛行小卡。新款外袋容量升級，長度與寬度加大，鼓勵民眾重複使用。圖／華航提供

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