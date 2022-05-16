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台74線匯國道3號常多處壅塞 交通部提改善措施

中央社 / 台中16日電

台74線近年於國道3號快官交流道、霧峰交流道等處銜接路段，常發生壅塞情形，民眾向地方民代陳情，交通部高公局與公路總局今天提出增設車道、匝道等措施，盼能改善壅塞情形。

台74線近年因假日流量大增，或因號誌、交通事故及設施不足，易造成於國道3號快官交流道、霧峰交流道等處銜接路段壅塞。另外，台74線有多處匝道口也常發生壅塞，行車不易情形。

立法院副院長蔡其昌接獲相關陳情案後，今天邀集主管機關交通部路政司副司長蔡書彬、交通部高速公路局中區分局長熊德維，與交通部公路總局二工處長劉世桐等人前往霧峰交流道會勘，立委何欣純、林靜儀與當地民代也到場。

蔡其昌會中表示，台74線銜接國道3號快官交流道，無論平日、假日都時常塞車，希望可以在北向及南向的道路匝道，或路肩適度拓寬，讓北上可以走原先路肩部分，減少南下塞車情況。

蔡其昌指出，最重要的是台74線銜接霧峰交流道，時常塞車，市民苦不堪言，過去他與何欣純等多名立委都多次會勘，爭取增設台74線匝道，包含草湖、十九甲匝道以及六順橋匝道，進而紓解道路回堵情形。

熊德維說明，高公局針對台74線近年提出短期交通工程改善，包括國3快官北上出口匝道增設1車道，國3北上往台74線霧峰系統路段車道增設2車道。

另外，國3南下往霧峰系統出口匝道拓寬成為2車道，國3快官系統南入匝道車道進行車道調整，改善車行秩序。

至於國道3號往國道6號匝道瓶頸塞車路段，熊德維指出，後續改善計畫將以霧峰系統交流道南出匝道拓寬增加一車道，提供國3主線雙車道銜接國6，預計今年9月動工，明年底完工。

劉世桐表示，草湖匝道工程目前施工中進度53%，十九甲匝道與六順橋匝道工程也都已爭取經費增設，預期完工後可替代部分瓶頸路段，改善匝道壅塞情形。

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