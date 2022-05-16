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讓世界看到台灣 聯合報發行NFT回顧冷戰下的兩岸

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
聯合報近日在全球最大的NFT交易平台「OpenSea」首次發行NFT系列展品，主題鎖定冷戰時期的台灣。本報資料照片
聯合報近日在全球最大的NFT交易平台「OpenSea」首次發行NFT系列展品，主題鎖定冷戰時期的台灣。本報資料照片

在全球因戰爭而動盪、台海局勢依舊緊繃的時刻，聯合報近日在全球最大的NFT交易平台「OpenSea」首次發行NFT系列展品，主題鎖定冷戰時期的台灣，從報系累積超過70年的珍貴報導與歷史照片中精選出多張影像，回顧冷戰下的兩岸關係，以及當時台灣與美國攜手維護亞太和平的情誼。聯合報希望在數位時代、透過NFT，讓世界從歷史中看到台灣，看見台灣人民對安穩與和平的期盼。

系列一「冷戰時期：蔣介石領導下的台灣」（During the Cold War: Taiwan under the Reign of Chiang Kai-shek ）中，展品記錄了國民政府剛來台時兩岸間的緊繃氣氛，以及台灣如何在前總統蔣介石的領導下，從一個位於中國大陸東南方的小島，躍升為冷戰時期抵抗中共的重要基地。

全系列展品包括兩張精選照片、一張精選報紙版面，帶讀者穿越歷史隧道，回到1950年代。見證1954年國慶日時，前總統蔣介石閱兵、發表演說的現場，以及蔣介石1957年參觀軍事演習、1958年率領文武百官，到圓山忠烈祠春祭在抗日戰爭和國共戰爭中犧牲的革命先烈。

系列二「冷戰下的台美情誼—台灣人眼中的艾森豪總統」（ The US-Taiwan Alliance in the Cold War — How Taiwanese saw President Eisenhower）則從台灣人的視角，重溫台美在冷戰期間的情誼。

從NFT展品中，可以看到823砲戰爆發時，美方表態遏止中國大陸侵略的關鍵談話，以及前美國總統艾森豪來台時，在民間掀起的「艾森豪旋風」實況，前總統蔣介石更親自到機場迎接，留下兩位總統熱烈握手、互相問好的珍貴畫面。透過此系列NFT，全球讀者可以看到台灣與美國當時如何一起攜手維護亞太地區的和平，守護民主與自由。

相關展品皆已上架Opensea交易平台，可點擊下方頁面查看所有展品。若希望珍藏聯合報發行的NFT，點擊「Buy now」，綁定您所持有的虛擬貨幣錢包後即可購買。成功購買後，您將成為該NFT的收藏者，可隨時登入查看。

「冷戰時期：蔣介石領導下的台灣」（During the Cold War: Taiwan under the Reign of Chiang Kai-shek）

https://opensea.io/collection/taiwan-under-the-reign-of-chiang-kai-shek

「冷戰下的台美情誼—台灣人眼中的艾森豪總統」（The US-Taiwan Alliance in the Cold War — How Taiwanese saw President Eisenhower）

https://opensea.io/collection/how-taiwanese-saw-president-eisenhower

冷戰 抗日戰爭 台灣人 NFT

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