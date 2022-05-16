總獎金上看100萬元 2022第六屆ADA新銳建築獎徵件開跑

台灣最具指標性的新世代建築獎項 —「2022第六屆ADA新銳建築獎」，即日起開始徵件，網路報名至6月24日18:00截止。兩年舉辦一次的「ADA新銳建築獎」已經10歲了，今年堂堂邁入第六屆，本屆與台灣規模最大且最具代表性的建築展覽單位a+tec《實構築》季刊合作，總獎金新臺幣100萬元，主辦單位台北市建築世代會也邀請上屆的策展人漆志剛老師擔任今年的策展顧問，將提出本屆策展論述、評審方向、論壇主題、展覽規劃並執行相關系列活動。

本屆參賽作品資格，除各類型建築外，也包含臨時性、裝置性與觀念性等建築，作品限定為在2019年3月28日至2022年7月06日間，取得使用執照或竣工證明之實體建築，同時建築作品須座落於台灣(含外島)，歡迎45歲以下新銳建築師踴躍報名，共襄盛舉。

邁入第六屆的「ADA新銳建築獎」，主辦單位台北市建築世代會是由一群建築業第二、三代所組成的，他們觀察出台灣建築業走到現在，已經不是在比建材，而是在比創意，因為建材等級是可以用錢堆砌，但創意則無法被複製，因此，他們希望透過新銳建築獎培育台灣新世代建築師，也期盼能開啟年輕建築師與建商合作的契機。

每一屆的新銳建築獎都期待能發掘並展現新世代對於台灣建築的探索，除了記錄當下年輕的建築故事，也能揭露當代環境的挑戰與議題。例如第五屆ADA新銳建築獎首獎得主建築師林佩蓉的作品〈XX〉，就是位於屏東市4米巷弄內的30年舊宅修建案，探討如何將子女與原生家庭共生的內涵轉化為空間，在這個設計中，建築師挑戰建築學最根本的幾何觀念，在方正平面上畫一個X，形成四個擁有完整立面的三角形空間，再透過對於窗戶與開口的設計，讓這個違反一般經驗的空間實驗，產生了獨特的空間流動感與生活感，並觸發新的日常，獲得評審團高度評價，同時也讓林佩蓉建築師廣受關注。

「ADA新銳建築獎」是由台北市建築世代會（ADA）於2012年發起，邀請45歲以下的創作者，以座落於台灣的建築設計或裝置作品參賽。今年更特別邀請a+tec《實構築》季刊負責策展，結合展覽、論壇與出版等形式，展示台灣建築的即時縮影，預計今年底在台北市展出今年得獎作品，提供年輕創作者一個發聲與橫向對話平台，與各領域交流，並共同構思更全面的未來。

網路報名與上傳數位作品集｜2022年3月28日（一）至6月24日（五）18:00截止。

繳交紙本作品集｜2022年3月28日（一）至6月30日（四）截止。（郵戳為憑）