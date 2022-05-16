聯合報X經濟日報雙強聯手 數位版訂閱聯賣方案16日重磅登場

聯合報和經濟日報雙強手，共同推出數位訂閱聯賣方案於 5 月 16 重磅登場！圖／聯合新聞網提供

全球數位媒體發展迅速、型態多元，數位閱讀已成時代趨勢。自即日起聯合報和經濟日報兩大媒體雙強聯手，共同推出《數位訂閱聯賣方案》，聯合報數位版 x 經濟日報數位各訂購 1年，尊享83 折優惠，優惠價2,390元，一次滿足讀者全方位洞悉社會議題和經濟脈動。

隨著「訂閱制」風潮席捲全球，網路科技的興盛促使訂閱制服務從線下延伸到線上，種類相當多元；最常見的就是訂閱內容，不論是影音串流平台、付費App、數位閱讀或3C授權軟體等，使用者可根據需求選擇適合的訂閱服務。而全球各大媒體相繼推出各種「有價值」的訂閱制服務，就是希望與使用者者互動對話，提供更多元視角的知識需求，並建立長期性的信任關係。聯合報系從2020 年底起，分別推出「聯合報數位版」和「經濟日報數位訂閱」訂閱服務，產品深受廣大訂戶群的青睞和喜愛。

本次聯合報和經濟日報數位版訂閱聯賣方案，訂戶訂閱後使用單一會員帳號同步享受兩個優質的VIP 數位內容。其中，聯合報數位版訂閱服務包括：最有亮點的「總編 News 開箱」、一周大事的「數位翻報」、獨家觀點的「深度內容」、用耳朵掌握時勢的「語音讀報」、「Podcast 聽幕後」以每日電子郵件送達的「訂戶時事專報」，每天30則深度報導及優質評論，不斷更新與優化頗受讀者好評。

經濟日報數位訂閱服務，則延續更多深度、有內幕的報導，包含每天 45 則深度內容 ，幫助讀者擺脫資訊碎片化的困擾，有脈絡的梳理新聞；提供最豐富的財經資訊，如與彭博獨家聯名推出「經濟彭博」精選內容，另取得七大外媒授權，每天選譯金融時報、日本經濟新聞、紐約時報、華爾街日報、路透社、巴隆周刊、評論彙編（Project Syndicate）優質內容，並精心製作以視覺呈現為主的「台灣五十大資料庫」。另外，兩個數位版訂閱服務全站皆無廣告，排除廣告干擾及碎片資訊，秉持優質的閱聽體驗，讓訂戶更有效率並充分獲得有價值的資訊與觀點。

為歡慶聯合報和經濟日報雙強聯手，自即日起回饋會員禮遇 VIP 尊享方案，欲訂閱聯賣方案或了解更多訂購資訊，請參閱產品專頁→https://event.udn.com/vipsubscriptions

數位訂閱聯賣優惠方案

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