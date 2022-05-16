氣候異常水果喊漲 芒果1顆80元、葡萄每箱700元起跳

今年3月下旬陰雨導致彰化西瓜著果率不佳，果實長大，畸形又裂果，全縣西瓜栽培面積257公頃幾乎全軍覆沒，縣府爭取全數列為災害補助，不僅西瓜，縣內龍眼、荔枝、越光米等都列為災損，縣府請農民在農委會公告後十日內，務必盡速申請補助。

王姓婦人近日到水果行買水果，拿了3顆愛文芒果，結帳才知道要價240元，不好意思放回去只好牙一咬付錢，直呼超貴。也有民眾想買溪湖的葡萄，一箱700元還買不到，感嘆今年水果恐怕都貴森森。

福興鄉農會產銷班長許清池說，今年3月西瓜開花時，下大雨又颳風，開花授粉時期遇到壞天氣，導致開花結果的西瓜生長畸形，蒂頭尖而無法正常生長而變成劣瓜作廢，好不容易有一些正常成長的西瓜，又遇到這次大豪雨也受損而裂瓜，目前種植面積僅剩不到兩成可以收成，實在欲哭無淚。

彰化縣長王惠美今天到福興鄉產地關心，她說，因氣候變遷嚴重，農友若有災損，請依規定的時間到當地公所農業單位申請，這次西瓜災損嚴重僅剩二成，西瓜劣果災損補助1公頃達6萬元，雖然不多，但希望能助農民朋友度過難關。

彰化縣西瓜栽培面積約有257公頃，二林、竹塘、芳苑、福興、鹿港、埤頭都有產區，縣府爭取全數列為災害補償區域，等農委會公告後，農友即可向鄉鎮公所申請。

農業處指出，近幾個月來，因氣候變遷，多種作物受到影響，農眼及荔枝等開花和著果率不佳，月光米因稻穀不捻實成空包彈，陸續向農委會爭取開設改良種芒果、水稻越光米、龍眼、荔枝及西瓜災害救助。