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西瓜救助今日止 雲林8鄉鎮申請470公頃占種植面積3成
今年受氣候影響，雲林縣西瓜結果率差、裂果等狀況多，預估產量損失5成，今天是農委會公告現金救助最後一天，農業處目前受理8鄉鎮災損面積470公頃，占今年種植面積3成，即便災損嚴重，有投保的農民仍領不到保險，讓農民直呼理賠條件太嚴苛，今年再辦只有2名農民投保。
農業處代理處長蔡耿宇說，雲林縣是西瓜的主要產地，種植面積約1408公頃，年產量約29616公噸，占全國近2成，今天是農委會現金救助最後一天，目前受理災損面積共470公頃，約占種植面積3成，今年有二崙、崙背、麥寮、林內、大埤、四湖、東勢、台西等8鄉鎮符合現金救助標準。
蔡耿宇也說，西瓜是高經濟價值作物，每公頃投保金額約55000元，保險費用中央補助50%、縣府補助10%，農民需自付40%，因金額較高，面對每年上千公頃種植面積，縣府雖有心，但無力幫農民負擔全額保費，仍以鼓勵農民投保為原則。今年因災損原因不符合保險公司規定，導致不理賠，已向保險公司提出建議，將其他災損條件考慮進去。
二崙鄉農會說，今年有2名農民投保，1人是去年有投保的農民，今年繼續投保，1人是剛開始種西瓜的新手，因經驗沒有其他老農民豐富，投保增加保障。大埤鄉農會今年則無人再繼續投保。
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