快訊

蘇貞昌：確診同住家人打滿三劑疫苗擬免居隔

經濟部長王美花雲林踩空受傷送醫 台大急診觀察中

快篩一劑難求 衛福部次長：實名制第二輪擬提早上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西瓜救助今日止 雲林8鄉鎮申請470公頃占種植面積3成

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導

今年受氣候影響，雲林縣西瓜結果率差、裂果等狀況多，預估產量損失5成，今天是農委會公告現金救助最後一天，農業處目前受理8鄉鎮災損面積470公頃，占今年種植面積3成，即便災損嚴重，有投保的農民仍領不到保險，讓農民直呼理賠條件太嚴苛，今年再辦只有2名農民投保。

農業處代理處長蔡耿宇說，雲林縣是西瓜的主要產地，種植面積約1408公頃，年產量約29616公噸，占全國近2成，今天是農委會現金救助最後一天，目前受理災損面積共470公頃，約占種植面積3成，今年有二崙、崙背、麥寮、林內、大埤、四湖、東勢、台西等8鄉鎮符合現金救助標準。

蔡耿宇也說，西瓜是高經濟價值作物，每公頃投保金額約55000元，保險費用中央補助50%、縣府補助10%，農民需自付40%，因金額較高，面對每年上千公頃種植面積，縣府雖有心，但無力幫農民負擔全額保費，仍以鼓勵農民投保為原則。今年因災損原因不符合保險公司規定，導致不理賠，已向保險公司提出建議，將其他災損條件考慮進去。

二崙鄉農會說，今年有2名農民投保，1人是去年有投保的農民，今年繼續投保，1人是剛開始種西瓜的新手，因經驗沒有其他老農民豐富，投保增加保障。大埤鄉農會今年則無人再繼續投保。

雲林縣今年西瓜受氣候影響，8鄉鎮傳出西瓜災情，向農委會申請470公頃現金救助。圖／本報資料照
雲林縣今年西瓜受氣候影響，8鄉鎮傳出西瓜災情，向農委會申請470公頃現金救助。圖／本報資料照
雲林縣今年西瓜受氣候影響，8鄉鎮傳出西瓜災情，向農委會申請470公頃現金救助。圖／本報資料照
雲林縣今年西瓜受氣候影響，8鄉鎮傳出西瓜災情，向農委會申請470公頃現金救助。圖／本報資料照

農民 災損 保險

延伸閱讀

1天要下201毫米豪雨才啟動理賠 西瓜保險看得到吃不到

雲林荔枝結果率不佳損害率3成 縣府函請中央啟動救助

雲林洋香瓜來了！最高甜度19度 洋香瓜酒也上市

西瓜畸形欠收！福興西瓜節停辦 瓜農：沒碰過那麼慘

相關新聞

兒童交安傷亡多 坐爸媽車有風險

昨天是「全國兒童安全日」，但近三年仍有逾二點八萬名未滿十二歲兒童因交通事故傷亡，尤其少子化下，兒少交通傷亡率仍持續攀升。...

下波梅雨周五報到

今年首道梅雨鋒面逐漸離開台灣，但中央氣象局說，今天西半部、東北部仍有發生大雨機率，且受東北季風影響，中部以北低溫下探十六...

首波梅雨伴強風 高屏農作傳災情

今年第一道梅雨鋒面影響全台，高屏地區出現零星稻作倒伏，屏東縣里港鄉颳起強風重創香蕉園，高雄市農業局、屏東縣農業處通知各公...

中橫坍方樹倒 南橫預警性封閉

中南部連日降雨，高雄市桃源區24小時降雨量138.5毫米，讓剛通車不久的南橫公路再度因落石而中斷。公路總局甲仙工務段表示...

臉部平權馬拉松 參賽者跑1公里遠通就捐1元護道安

亞洲唯一全程在國道上舉辦的路跑賽事「臉部平權運動台北國道馬拉松」今天登場，遠通電收年首度擔任賽事主要贊助夥伴，宣布加碼公...

「火星合海王星」天象 5月18日曙光前為最佳觀賞時間

台北天文館表示，5月18（週三）日上午7時，火星與海王星將達到合的位置，兩者相距僅0.57度，只比滿月的直徑略大。「合」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。