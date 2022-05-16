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棉花糖女孩減重成火辣正妹 縮胃手術半年甩三分之一個人

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
棉花糖女孩減重成火辣正妹，達成理想中的體態重拾信心。圖／中醫大新竹附醫提供
棉花糖女孩減重成火辣正妹，達成理想中的體態重拾信心。圖／中醫大新竹附醫提供

新竹一名34歲的女孩兒，因為罹患病態性肥胖，四處求醫仍沒有效果，還白白浪費50多萬元，最終靠著縮胃手術，竟奇蹟在半年之內從106公斤狂減到72公斤，甩肉34公斤，幾乎相當1/3個她，讓她搖身一變成為自己心目中理想的模樣。

據了解，這名正妹原本就是棉花糖女孩，但她並不滿意自己的體態，因此到處尋求減重方法，甚至服用藥物等方式都嘗試過仍沒有效果，求診中醫大新竹附醫消化科，經醫師劉家嘉評估才發現她食量很大且飢餓感強，根本無法靠意志控制食慾。

為了幫助女孩重拾信心，醫師決定使用「胃鏡縫胃」手術，縮小女孩的胃部容量與降低飢餓感，使用特殊器械架設於胃鏡上，在無痛麻醉下，從患者嘴巴進入胃部來進行無皮膚傷口的胃容量縮小手術，在胃壁內側交錯縫合，減少大約70%胃部體積。

醫師指出，這項手術適合BMI大於30的中重度肥胖患者或者BMI>27但有合併肥胖併發症患者，術前必須經過詳細抽血與其他檢查，包括胃鏡評估等，確定沒有禁忌症才能安排，因此胃腸道若有惡性腫瘤、胃體處有多處潰瘍或出血、嚴重胃食道逆流、橫隔膜疝氣大於5公分、胃部多發性息肉與嚴重肝硬化等等病患都不適合。

不過醫師也提醒，無論接受何種輔助性肥胖治療，都需要養成良好的飲食與運動習慣，並終身維持，才能長久不復胖。

劉家嘉指出，其實肥胖是慢性疾病，是人體脂肪器官與大腦下視丘管轄能量平衡之處發生了問題，造成肥胖的因素很多，現代人由於生活習慣不良，加上台灣許多城市是科技重鎮，生活壓力大，夜貓子與日夜輪班等問題，導致肥胖率節節攀升。

她表示，肥胖是萬惡之源並讓人體長期處於低度發炎狀態，因此很多疾病如癌症、糖尿病、高血壓、高血脂、脂肪肝、心臟疾病、肺部問題、膽囊問題、皮膚疾病、失智、退化性關節炎、胃食道逆流、不孕等等都和肥胖有關。

醫師劉家嘉藉胃鏡縫胃ESG，替女孩重拾信心。圖／中醫大新竹附醫提供
醫師劉家嘉藉胃鏡縫胃ESG，替女孩重拾信心。圖／中醫大新竹附醫提供

肥胖 手術 醫師

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