好想消滅病毒！新冠疫情3年了…懷念快樂出國必做的十件事

出國變成遙遠的願望！

不知不覺新冠疫情已經3年了，三年來，努力把口罩戴緊緊、勤洗手、隨身攜帶酒精、保持社交距離，都快忘記了什麼是出國的感覺，上一次出國又是什麼時候呢？

疫情以來才知道，原來日常一切都不是理所當然，許多人為了守護家人朋友，努力防疫，緊守崗位，只是為了不把風險帶給身邊的人，防疫優先，出國旅遊就慢慢變成奢侈的願望。偶爾翻翻照片，還是會懷念起那些跟親友一起出國的時刻。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了網友們最懷念快樂出國必做的十件事，一起來看看吧～

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10 寫明信片寄給親友

不知道大家有沒有買明信片的習慣呢？許多人出國的時候都會特地購買具有紀念性的明信片寄給親友，與他們分享那些旅遊中的珍貴片刻，每一張明信片、每一個郵戳都是別具意義和紀念價值。

更有些網友會寫下當下的心情或期許寄給自己，讓自己在回國後收到時也能記得當初的悸動。

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9 穿上當地特色服裝

相信大家一定都有過這種經驗，只要到了國外，就會想穿上當地特色服裝，無論是穿著在街上逛街還是拍照留影，這就是我們出國必做的事情之一，可說是另類觀光客專利（誤）！



許多網友到日本、韓國、中國一定會留下租特色服裝的時間，與三五好友一起留下美好回憶。



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8 旅程中結交新朋友

出國的時候我們總是能夠做出平常需要鼓起勇氣的事情，例如認識新朋友。不少人都會趁著出國的機會，去住青年旅館，從中可以認識及與來自不同地方的朋友交流。



更有不少網友分享自己也曾因在國外而更大膽的去跟陌生人搭訕，而認識到跟自己很要好的朋友或另一半，這份感情真的非常難得。

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7 精挑細選美食餐廳

去旅遊的時候，每一分每一秒每一個行程都非常珍貴，為了讓沒一頓都吃得圓滿開心，許多網友都會在出發前先精挑細選美食餐廳，不但要先做好功課，找出必吃餐廳，更要留下深刻印象，這樣才不枉此行。

現在許多網友在無法出國期間，還會從IG先瀏覽各國美食，並分類儲存，畢竟機會是留給準備好的人，等待疫情過去，大家就可以拿著口袋清單一一打卡了！

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6 瘋狂買零食伴手禮

以前出國的時候總會被身邊的人交待要買什麼伴手禮，現在卻發現這種機會那麼珍貴。



雖然現在全球化影響，許多伴手禮已經可以透過網路訂購，但是一些標榜當地製造或當地限定的口味，我們當然還是不能錯過，不但要買回國與朋友們分享，更需要把當地的口味帶回國讓自己偶爾能夠懷念起那個愜意的時光。

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5 去夜市吃路邊小吃

出國當然少不了去夜市或者去路邊吃小吃的行程啦！那些都是出國的證明，像是韓國街頭的魚板、雞蛋糕、鯛魚燒，冬天去的時候晚上配上熱熱的一口，非常溫暖，更為每一天的行程能夠有一個完美的Ending。

或者是去泰國更是不能錯過夜市，基本上是不能錯過，更是行程的標配，夜市裡能夠吃到最道地的食物，簡直是非常療癒！

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4 學習簡易溝通語言

每次出發前都會非常興奮的學習旅行必用的單字，大家還記得那種感覺嗎？我們總是先跟朋友約好，一起上YouTube看影片教學，並一一記下那些重要詞彙。



當派上用場時也特別開心，在陌生的國家，用著那僅剩的語言能力，甚至還被當地人稱讚時，更是一種特別的小確幸。

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3 逛市集與便利超商

在台灣生活的時候，我們每每走進超市，看準目標，買完就回家，但是出國的時候去超市就總是能待上一兩個小時，就是為了爆買當地的特色零食。

市集更是不能錯過的景點之一，無論是哪個國家，市集控都會一一去報到，買下那些當地的特色手作小物，他們都會為我們承載著旅遊中的美好回憶。

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2 朝聖熱門古蹟景點

喜歡深度旅遊的網友們，行程中絕對不會錯過一些熱門的古蹟與必去景點，可以好好的聆聽跟觀察屬於這個地方的故事，就像自己也能夠與當地創造一些美好的連結。



到國外一定要「朝聖」當地歷史匯集之處，或是走訪最有名的名勝，無論各級古蹟、廟宇教堂、博物館等，都是透過不同的方式在心中留下這個地方的回憶。

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1 拍照拍到做夢會笑

出遊時一定不能少的就是拍照，照片能為我們留下珍貴的片刻。只要想念，再次翻起照片，畫面都會湧上心頭，彷彿是昨天才剛經歷過一樣。

有時我們會被工作或上課綁架，忙到忘記那些無憂無慮出去玩的時光，照片為我們提醒那些片段，甚至會心一笑，成為讓人期待的寶盒，讓我們一起許願能再次到國外拍照拍到做夢會笑的時候吧～

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年5月6日至2022年5月5日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『出國必做的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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