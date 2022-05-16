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抗癌路勇敢挺進 音樂天使葉美君獲周大觀熱愛生命獎章

聯合報 / 記者王昭月/高雄即時報導
葉美君不畏疾病折磨，勤學活出精采，獲周大觀熱愛生命獎章。記者王昭月／翻攝
葉美君不畏疾病折磨，勤學活出精采，獲周大觀熱愛生命獎章。記者王昭月／翻攝

14歲那年罹患脊髓神經外胚層母細胞瘤的葉美君，不畏疫病折磨，堅毅走過抗癌路，一路念到中山大學音樂系研究所，求學期間拿校內「書卷獎」，課餘常赴醫院以琴音撫慰病童，樂觀態度獲選周大觀「第25屆全球熱愛生命獎章」。

現年27歲、中山大學音樂系碩二生葉美君，在無憂年少時遭惡病來襲，她罹患好發於兒童的脊髓神經外胚層母細胞瘤，背痛到不能睡，走路也搖搖晃晃，最後掛急診緊急摘除。沒想到高三時脖子長出硬塊，參加中山大學音樂系術科聯招考試後就住院治療，化療追蹤長達3年，療程沒食慾，吐膽汁，頻繁住院，無法享受大學生活，碩二又復發。

「抗病過程除家人支持，音樂是一大鼓舞」，葉美娟說，她小學三年級進入音樂班，練琴過程漫長、辛苦又孤單，後來發現，琴聲世界能讓人忘了病痛。大三、大四她瘋狂補學分，連2年拿到書卷獎，讀碩士班時白天上課、課餘練琴、晚上教琴，還抽空到醫院當志工為病童演出，碩二時疾病又復發，雖崩潰、哭泣，還是坦然接受。

葉美君不畏疾病的樂觀態度，獲選周大觀「第25屆全球熱愛生命獎章」。原定實體舉行的頒獎典禮，因疫情改為線上音樂分享演奏會，影片5月25日下午4點半起在Google Meets播出。中山大學諮商與健康促進組資源教室輔導人員楊媛甯一路看著美君抗癌，覺得她堅強又認真。葉美君說，她選的3首曲子剛好符合心境，「月亮代表我的心」將獻給陪她度過無數化療住院夜晚的母親。

葉美君5月25日將在線上演奏會分享自己的生命故事。記者王昭月／翻攝
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中山大學 抗癌

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