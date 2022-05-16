高市首見產婦自主「溫柔生產」 胎盤拓畫見證喜事

傅姓產婦這次懷第3胎選擇採用「溫柔生產」，與醫師協商從陣痛到子宮頸全開時不剪會陰、分娩時旁人不幫忙推肚子、不清腸、可進食與自由走動，最終還在醫師協助下斷臍產下可愛男嬰，並下產台替寶寶留下胎盤拓印。高雄市立聯合醫院指出，這是院內不曾有過，且難得一見的喜事。

「溫柔生產」觀念在台灣推行20年，不少人誤以為是在家生產、在水中生產或拒絕所有醫療介入，高市聯合醫院婦產科主任高林兌篷說，其實溫柔生產的意義是以產婦為中心，在讓產婦了解相關醫療根據下參與自己的生產過程，包括決定要剖腹或打減痛等形式分娩，非全由醫師主導。

剛產下第3胎的傅姓產婦說，她懷頭胎時早產剖腹，當時因不了解醫療過程，身體無法自主，感覺很不安。因此懷第2胎時大量接觸生產資訊，得知「溫柔生產」的概念，結果產兆來得急，還沒等到預約的助產士從台北南下接生，就在家裡臨盆。這次迎接家中老三，她和醫師共同擬定生產計劃書，勇於參與自己的生產決策，平安產下第3胎。

聯醫表示，寶寶的爸爸原本希望剪臍帶，但因曾有進產房暈倒的不適經驗，最後沒陪產，而由傅婦為自己的孩子斷臍，傅婦也在產後情況穩定下，自行走下產台做胎盤拓印，幫寶寶留下人生唯一的胎盤拓畫。

林兌篷說，聯醫婦產科有寬敞的待產空間，可自由走動，也能使用生產球或從事其他調整呼吸運動；產後媽媽與寶寶如有緊急狀況，更能立即安排小兒科或其他專科醫師會診，讓產婦安心生產。