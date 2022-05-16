滯留鋒徘徊 降雨範圍擴及全台 影響再三天

滯留鋒徘徊，降雨範圍擴及全台，天氣專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，應持續注意劇烈天氣以及累積的致災性降雨，各地氣溫明顯轉涼，留意衣著調適。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示：「滯留鋒」的雲系移入台灣，伴隨降水回波，降雨範圍已擴大至台南。今晨截至5時34分本島平地各區最低氣溫大多在20至22度。

吳德榮表示，最新(13日20時)歐洲模式模擬顯示，今日至下周一(16日)「滯留鋒」徘徊，降雨範圍擴及全台。應注意防範「中、小尺度」對流系統所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，及累積的「致災性」降雨。

各地氣溫逐日下降、明顯轉涼；吳德榮表示，今日各區平地氣溫：北部19至23度，中部20至24度，南部22至28度，東部20至26度；明日、下周一北台高溫降至20度左右，明晚、下周一晨及下周一晚、周二晨，北台最低氣溫下探16度，亦應注意衣著調適。

最新模式模擬顯示，下周二 (17日)至周四(19日)「滯留鋒」南移至巴士海峽，各地天氣明顯好轉，東半部仍有局部短暫降雨的機率，西半部山區午後亦有降雨機率；氣溫逐日回升。

最新模式模擬顯示，徘徊在巴士海峽的「滯留鋒」，其殘餘的水氣將與下一波鋒面合併，下周五起台灣將再度處於不穩定、易降雨的環境。但各國模式(歐、美、加)模擬的影響時間、強度都不相同，需繼續觀察。