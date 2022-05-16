大雨一直下 高雄、花蓮山區道路封閉、災阻

今(16)日因梅雨鋒面影響，公路總局道路災情統計截至今(16)日07時00分止道路預警性封閉計1處、道路災阻計1處。

公路總局表示，道路預警性封閉為高雄市桃源區台20臨105線0K至44K(梅山口至向陽路段)，預計16日17時解除預警性封閉，並恢復正常管制機制。

而道路災阻包括花蓮縣秀林鄉台8線114.6k至126K(關原至碧綠神木路段)，於4月26日路基流失，雙向阻斷，預計6月1日開放通行。

公路總局表示，將持續監控水情發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

因此，公路總局呼籲用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。