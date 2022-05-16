全台18縣市大雨特報 氣象局：明東北風漸弱氣溫稍回升
台灣地區今天(16)受到東北季風影響，天氣仍涼；鋒面位於巴士海峽，水氣偏多，台灣西半部、東北部地區及澎湖有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及金門、馬祖亦有短暫陣雨。
中央氣象局表示，明日東北季風逐漸減弱，清晨天氣仍涼，白天氣溫稍回升，台灣東半部地區局部短暫陣雨，西半部地區為短暫陣雨後多雲，澎湖、金門及馬祖為多雲到晴；今、明兩天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風；今日東半部地區沿海有長浪發生的機率。
中央氣象局說，受到滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區已有局部豪雨發生；今(16)日西半部、台東地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
氣象達人彭啟明表示，今天晨顯著轉涼，許多地方低溫跌到15至17度，涼得非常有感，提醒民眾出門記得多穿件衣服。
他表示，鋒面雲雨帶今天仍將持續通過台灣上空，各地都還是有雨的天氣，預估今晚有逐漸趨緩的機會，但是真正天氣要進一步好轉可能要等到明天，預估明後兩天周二、三鋒面雲雨帶通過遠離，台灣附近空氣轉乾，除了東半部地區仍有局部短暫陣雨外，西半部地區天氣好轉，可望見到陽光。
彭啟明說，周四之後南風增強，鋒面的位置又將逐漸北抬回到台灣附近，各地天氣將再度變得不穩定，並且持續到這個周末，這周天氣仍是多變。
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