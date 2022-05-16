快訊

整理包／衝刺倒數！111國中教育會考大補帖 各科重點、防疫規定一次看

北韓報告121萬人「發熱」病例 累計50死

槍口下的老父親：俄軍殘殺烏克蘭的暴行錄影

全台18縣市大雨特報 氣象局：明東北風漸弱氣溫稍回升

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

台灣地區今天(16)受到東北季風影響，天氣仍涼；鋒面位於巴士海峽，水氣偏多，台灣西半部、東北部地區及澎湖有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及金門、馬祖亦有短暫陣雨。

中央氣象局表示，明日東北季風逐漸減弱，清晨天氣仍涼，白天氣溫稍回升，台灣東半部地區局部短暫陣雨，西半部地區為短暫陣雨後多雲，澎湖、金門及馬祖為多雲到晴；今、明兩天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風；今日東半部地區沿海有長浪發生的機率。

中央氣象局說，受到滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區已有局部豪雨發生；今(16)日西半部、台東地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象達人彭啟明表示，今天晨顯著轉涼，許多地方低溫跌到15至17度，涼得非常有感，提醒民眾出門記得多穿件衣服。

他表示，鋒面雲雨帶今天仍將持續通過台灣上空，各地都還是有雨的天氣，預估今晚有逐漸趨緩的機會，但是真正天氣要進一步好轉可能要等到明天，預估明後兩天周二、三鋒面雲雨帶通過遠離，台灣附近空氣轉乾，除了東半部地區仍有局部短暫陣雨外，西半部地區天氣好轉，可望見到陽光。

彭啟明說，周四之後南風增強，鋒面的位置又將逐漸北抬回到台灣附近，各地天氣將再度變得不穩定，並且持續到這個周末，這周天氣仍是多變。

氣象局針對全台18縣市發布大雨特報。截圖自中央氣象局
氣象局針對全台18縣市發布大雨特報。截圖自中央氣象局

金門 澎湖

延伸閱讀

大片閃電對流胞將移入台灣 彭啟明：西半部要特別小心

梅雨鋒今晚起報到 彭啟明：防旺盛劇烈降雨、隨機式災情

梅雨要來了 彭啟明：周六將有顯著閃電對流及強降雨

溼答答！受東北季風影響 彭啟明：周二下半天氣溫回升

相關新聞

兒童交安傷亡多 坐爸媽車有風險

昨天是「全國兒童安全日」，但近三年仍有逾二點八萬名未滿十二歲兒童因交通事故傷亡，尤其少子化下，兒少交通傷亡率仍持續攀升。...

下波梅雨周五報到

今年首道梅雨鋒面逐漸離開台灣，但中央氣象局說，今天西半部、東北部仍有發生大雨機率，且受東北季風影響，中部以北低溫下探十六...

首波梅雨伴強風 高屏農作傳災情

今年第一道梅雨鋒面影響全台，高屏地區出現零星稻作倒伏，屏東縣里港鄉颳起強風重創香蕉園，高雄市農業局、屏東縣農業處通知各公...

中橫坍方樹倒 南橫預警性封閉

中南部連日降雨，高雄市桃源區24小時降雨量138.5毫米，讓剛通車不久的南橫公路再度因落石而中斷。公路總局甲仙工務段表示...

臉部平權馬拉松 參賽者跑1公里遠通就捐1元護道安

亞洲唯一全程在國道上舉辦的路跑賽事「臉部平權運動台北國道馬拉松」今天登場，遠通電收年首度擔任賽事主要贊助夥伴，宣布加碼公...

大雨一直下 高雄、花蓮山區道路封閉、災阻

今(16)日因梅雨鋒面影響，公路總局道路災情統計截至今(16)日07時00分止道路預警性封閉計1處、道路災阻計1處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。