坐爸媽車潛藏風險 近3年逾2.8萬名兒童因交通事故傷亡

今天是「全國兒童安全日」，但近三年仍有超過2.8萬名以上未滿12歲兒童因交通事故傷亡，其中僅兩成是步行及騎腳踏車途中導致意外，換句話說，兒少交通傷亡高達近八成是坐車時所發生，專家認為，兒童平常多數是搭乘父母機車或汽車，應加強宣導父母對兒童交通安全的風險意識。

交通部最新統計，108年至110年分別有9844、9999、8704名12歲以下兒童因交通事故死傷，雖然去年整體數量稍微下降，但監察院日前發布調查報告，台灣近兩年兒少人口減少9萬8267人，交通事故人數卻未顯著減少，傷亡率反而自107年0.66%成長至去年的0.7%，代表兒少交通事故沒有改善，更是OECD（經濟合作暨發展組織）後段班國家。

進一步分析事故原因，以去年為例，6400百多件兒童交安死傷案例是擔任乘客，比率高達七成九，步行或騎自行車發生意外各占約一成，顯示兒童交安事故多數無法由兒童本人防範，而是受控於父母、其他親人或專業駕駛等人員。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，兒童在坐車時發生交通意外的比率最高，從常理判斷多半是搭乘父母的機車或汽車，但現在沒有具體有效跟父母溝通的管道，政府仍要多做社會宣導，例如凸顯兒童因坐車所導致事故的死傷數據，讓父母瞭解「孩子坐你的車時，其實是有安全顧慮的」。

靖娟基金會表示，30年前健康幼稚園火燒車事件造成兩位家長、一名老師及20位孩童罹難，震驚社會，為喚起社會對兒童安全的重視，政府2007年訂定每年5月15日為全國兒童安全日，不過近三年仍有超過2萬8千多名兒童因交安事故傷亡，讓家長傷心欲絕，有必要持續提升交通環境及駕駛人行為。

交通部道安會執行秘書吳木富表示，成年駕駛者行為確實有必要繼續加強，近年提出的21項交安精進作為，包括工程、監理、執法及教育宣導等多個面向，例如加重處罰無照駕駛、鼓勵參加機車駕訓班等，就是希望「全國一起動起來」推進政策，除了可以守護兒童安全，也能連帶改善整體交安狀況。