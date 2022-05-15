交通部編交安教材 教兒童保護自己

兒童交安事故傷亡率近年上升，搭車為最大宗原因，其次為步行及騎腳踏車時發生，靖娟基金會呼籲，兒童因身形與發展有所限制，應及早從教育面介入，否則死傷數據恐怕會不斷攀升；交通部道安會表示，去年編製完成國中小到高中的交安教材，今年已交給教育部應用，希望讓孩子學習保護自己。

成大交通管理科學系主任鄭永祥表示，兒童安全知識應該落實在課程當中，例如小孩個頭不夠高，過馬路時難被駕駛人看見，可以透過戴帽子、過馬路舉手來避免危險，不過基層教師要應付許多課程，若什麼都要教可能會有困擾，建議透過生活教育等非正規課程融入交安知識。

一名國小教師以小學一年級為例，上學期生活課本就有單元介紹交通安全，包括交通規則、認識交通號誌、認識周遭交通環境，並用歌曲教唱、遊戲律動、繪畫、行動劇等多元方式來進行。但該名教師坦言，交通安全教育已行之有年，正式課程都已有教材單元，有些民間單位研發教材立意良善，但使用率不會太高，頂多用來當作補充教材。

不過一名參與交通安全教案的教師表示，有別於既有教材，交通部與民間合作的教案強化危險預測、用路人的倫理與責任，以及與他人互動產生的風險，透過實際情境、模擬情境，或是影片導入，引導學生探究未知。

交通安全教育過去就已納入9年一貫課綱，當前的12年國民基本教育課綱，也將安全教育納在重要地位，交通安全也是綜合活動領域及健康與體育領域的部定課程。

另外，總綱也提到有關安全、性別平等環境等19項議題「必要時由學校於校訂課程中進行規畫」，提醒學校可將交通安全教育結合校訂課程，或融入一般課程來使用，盼能透過教育徹底改善國內交通安全。